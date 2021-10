DIRETTA/ Fermana Siena video streaming tv: partita con un solo precedente

DIRETTA FERMANA SIENA: TESTA A TESTA

C’è una sola sfida precedente di Fermana Siena, ed è anche una sfida recente: lo scorso 21 agosto le due squadre si sono affrontate nel primo turno di Coppa Italia Serie C, a campi invertiti. All’Artemio Franchi il turno lo ha passato il Siena: penalty trasformato da Ettore Marchi per il vantaggio marchigiano, pareggio di Stefano Guberti e sfida risolta ai calci di rigore, dove Ivan Lanni aveva parato i tiri di Pietro Rovaglia e Franceso Pistolesi mentre Nicolò Sperotto non aveva inquadrato la porta, condannando così la Fermana. Quasi due mesi più tardi le due squadre si ritrovano per l’ottava giornata nel girone B di Serie C; possiamo anche ricordare, a completamento delle informazioni, che naturalmente quel giorno i due allenatori erano Alberto Gilardino e Giancarlo Riolfo.

Per entrambi si tratta della prima stagione sulle rispettive panchine, la carriera del campione del mondo 2006 è appena agli inizi e dunque ci sarebbero state ben poche occasioni di incrociare il collega. Infatti, quella partita di Coppa Italia Serie C resta il primo e unico match in cui i due siano stati avversari; oggi il secondo, nel girone di ritorno potrebbe arrivare il terzo ma la cosa chiaramente non è certa, potrebbe sempre esserci qualche esonero… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERMANA SIENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Siena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

FERMANA SIENA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Fermana Siena, in diretta sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Troppi alti e bassi finora nel cammino delle due formazioni: la Fermana aveva interrotto la sua serie no battendo in casa il Grosseto ma è caduta di nuovo nel derby marchigiano in casa della Vis Pesaro, restando in una situazione di classifica non ottimale nonostante il campionato sia iniziato solamente da poche giornate.

Il Siena dall’altra parte continua a puntare all’alta classifica, pur non essendo al momento riuscito a tenere il passo di Reggiana e Ancona Matelica in testa alla classifica. L’ultimo pareggio senza reti in casa contro la Pistoiese ha avuto il sapore di un’occasione perduta, per i bianconeri nelle ultime quattro partite di campionato è arrivata una sola vittoria sul campo del Montevarchi. Le due squadre in questa stagione si sono già affrontate a Siena in Coppa Italia, l’hanno spuntata i toscani ai calci di rigore il 21 agosto scorso.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SIENA

Le probabili formazioni di Fermana Siena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Rossoni, Blondett, Graziano, Sperotto; Mordini, Urbinati, Capece; Rovaglia, Cognigni, Frediani. Risponderà il Siena allenatoda Alberto Gilardino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lanni, Mora, Terigi, Terzi, Farcas, Bianchi, Acquadro, Bani, Varela, Paloschi, Disanto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Recchioni di Fermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



