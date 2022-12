Diretta/ Fermana Torres streaming video tv: mine vaganti (Serie C)

DIRETTA FERMANA TORRES: PARTITA COMBATTUTA!

Fermana Torres, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Confronto tra mine vaganti del girone B, al momento 21 punti per i sardi e 17 per i marchigiani che devono ovviamente guardarsi alle spalle con maggiore attenzione, essendo ormai lontani una sola lunghezza rispetto alla zona play out.

Entrambe le compagini puntano chiaramente alla salvezza come obiettivo essenziale, la Torres è in un buon momento e anche l’ultimo pareggio a reti bianche è stato archiviato positivamente, ottenuto contro un Gubbio in lotta per il primato in classifica. La Fermana invece sul campo del Pontedera è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, ormai avvicinandosi pericolosamente alla bagarre della parte bassa della classifica e conseguentemente alla lotta per non retrocedere.

FERMANA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Fermana Torres, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Gkertsos, Carosso, De Pascalis, Pellizzari, Scorza, Romeo, Graziano, Giandonato, Fischnaller, Bunino. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Salvato, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli, Lora, Suciu, Gianola, Lisai, Ruocco, Diakitè.

FERMANA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

