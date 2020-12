Diretta/ Fermana Vis Pesaro (Serie C) streaming video tv: per riguadagnare terreno

DIRETTA FERMANA VIS PESARO: DERBY MARCHIGIANO!

Fermana Vis Pesaro in diretta dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Occasione importante per entrambe le compagini per provare a riguadagnare terreno in una classifica ancora aperta a grandi stravolgimenti. La Fermana è quintultima, ultimo posto deputato ai play out, a -1 dal Gubbio e reduce da un pareggio sul campo della Feralpisalò che ha regalato comunque alla compagine gialloblu il terzo risultato utile consecutivo. Segnali importanti da confermare in un derby marchigiano contro una Vis Pesaro chiamata invece a confermare il grande slancio degli ultimi due incontri di campionato. Dopo il blitz sul campo dell’Imolese i biancorossi non hanno perso l’occasione ospitando l’Arezzo fanalino di coda della classifica del raggruppamento, battuto 3-2 in una sfida che ha visto la Vis ritrovarsi anche sotto nel punteggio, prima di realizzare il gol di Di Paola, decisivo per i 3 punti. I pesaresi con questi due successi hanno distanziato di 3 punti la Fermana e la zona play out.

DIRETTA FERMANA VIS PESARO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Vis Pesaro sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIS PESARO

Le probabili formazioni di Fermana Vis Pesaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Cornacchini con un 4-4-2: Ginestra; Rossoni, Manzi, Scrosta, Sperotto; Demirovic, Urbinati, Grbac, Iotti; Cognigni, Neglia. Gli ospiti guidati in panchina da Daniele Di Donato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bastianello; Nava, Gennari, Farabegoli, Stramaccioni; Tessiore, Gelonese, Di Paola; De Feo, Cannavò, D’Eramo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Fermana e Vis Pesaro, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.35, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.10.

