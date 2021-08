Diretta/ Fermana Viterbese streaming video tv: cercasi certezze (Serie C)

DIRETTA FERMANA VITERBESE: RISULTATO INCERTO!

Fermana Viterbese, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Cercasi certezze per due squadre che si sono trovate spesso ad essere in difficoltà nella passata stagione, pur avendo comunque messo in cassaforte un’importante salvezza. La Fermana ha esordito cedendo al Siena in un combattutissimo match di Coppa Italia, per i marchigiani comunque in campionato l’obiettivo sarà sempre una permanenza che possa essere il più tranquilla possibile in terza serie, valutando solo a posteriori eventuali inserimenti in zona play off.

Stessi obiettivi per la Viterbese che l’anno scorso dopo un avvio molto difficile si è risollevata dalla zona retrocessione, arrivando a sfiorare i play off. Sono partiti elementi importanti come il bomber Tounkara ma la formazione etrusca è abituata a rinnovarsi nel corso delle varie stagioni. In Coppa Italia di Serie C l’esordio è stato convincente con una vittoria contro il Gubbio che ha garantito il passaggio del turno e i primi gol per Calcagni e Capanni, questo primo impegno di campionato potrà essere m molto interessante per capire le prospettive stagionali del club gialloblù.

DIRETTA FERMANA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Viterbese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VITERBESE

Le probabili formazioni di Fermana Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni. Per la Fermana, Maurizio Domizzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Moschin, Urbinati, Marchi, Bolsius Don J.H., Bugaro, Diouane, Scrosta, Alagna, Graziano, Sperotto, Nepi. Risponderà la Viterbese allenata da Alessandro Dal Canto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Alberico; Errico; Murilo, Volpicelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Recchioni di Fermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



