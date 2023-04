DIRETTA/ Feyenoord Roma streaming video tv: è il quarto incrocio tra le due squadre

DIRETTA FEYENOORD ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Feyenoord Roma prende il via tra poco, e ci presenta tre precedenti. Del primo abbiamo diffusamente parlato: 25 maggio dello scorso anno, finale di Conference League a Tirana e primo trofeo internazionale sollevato dalla Roma, che aveva fatto fruttare il gol di un Nicolò Zaniolo la cui parabola nella squadra giallorossa all’epoca pareva essere ben diversa da come poi è in realtà declinata. Gli altri due testa a testa di Feyenoord Roma sono quelli dei sedicesimi di Europa League 2014-2015: la Roma sarebbe stata eliminata agli ottavi dalla Fiorentina, la allenava Rudi Garcia e allo stadio Olimpico contro gli olandesi aveva pareggiato 1-1, andando in vantaggio con Gervinho ma facendosi riprendere da Colin Kazim-Richards.

La qualificazione era maturata al De Kuip: Adem Ljajic aveva sbloccato nel recupero del primo tempo, il pareggio di Elvis Manu aveva messo tutto in discussione ma subito dopo Gervinho, ancora lui, aveva realizzato di sinistro il gol che aveva permesso alla Roma di proseguire la sua esperienza. Anche questa sera i giallorossi proveranno a ottenere un risultato favorevole, il pronostico le dà ragione ma staremo a vedere cosa succederà a Rotterdam, tra poco il campo ci fornirà tutte le sue risposte… (agg. di Claudio Franceschini)

FEYENOORD ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Feyenoord Roma, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza. Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Feyenoord Roma in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

FEYENOORD ROMA: MOU VUOLE LA SEMIFINALE!

Feyenoord Roma, in diretta giovedì 13 aprile 2023 alle ore 18.45 presso il De Kuip di Rotterdam, sarà una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Sarà una vera e propria rivincita della finale di Conference League di un anno fa, gara che ha visto prevalere l’undici allenato da Josè Mourinho grazie al timbro di Nicolò Zaniolo.

Il Feyenoord ha saltato i sedicesimi di finale grazie al primo posto della fase a gironi, mentre agli ottavi ha superato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Percorso complicato invece per la Roma: prima il Salisburgo, poi la Real Sociedad. Ora l’insidia olandese, penultimo ostacolo prima della finale…

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ROMA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Feyenoord Roma. Partiamo dagli olandesi, Slot conferma il 4-3-3: Wellenreuther, Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez, Wieffer, Szymanski, Kokcu, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Passiamo adesso all’undici capitolino, Mourinho si affida al 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Wijnaldum, Pellegrini, Dybala.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feyenoord Roma vedono leggermente favorita la compagine olandese. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Feyenoord è a 2,35, il pareggio è a 3,15, mentre il successo della Roma è a 3,20. Secondo i bookmakers non ci saranno molte reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,77.











