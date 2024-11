VIDEO MANCHESTER CITY FEYENOORD: RIMONTA DEGLI OLANDESI

Inatteso quanto spettacolare il video Manchester City Feyenoord che ha visto in campo due squadre che hanno dato spettacolo fino agli ultimi minuti di gioco. Il primo tempo ha visto il Manchester City con il possesso del pallone ma con poche occasioni create tra cui una con Haaland che è andato ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa da centro area respinto da Wellenreuther. L’1 a 0 è comunque arrivato nel primo tempo con lo stesso Haaland che ha guadagnato e poi trasformato un calcio di rigore al 44′ dopo aver subito un fallo da Timber.

I momenti clou della partita sono arrivati tutti nel secondo tempo con il Manchester City che è riuscito ad andare sul 3 a 0 dopo poco meno di quindici minuti. Il 2 a 0 è arrivato sugli sviluppi di calcio d’angolo con Gundogan che ha calciato da fuori area trovando la decisiva deviazione di Hancko. Il 3 a 0 è arrivato solo pochi minuti dopo con Nunes bravo a scappare sulla destra prima di servire Haaland che ha appoggiato in rete il secondo gol della sua serata. Da qui sembrava tutto chiuso e Guardiola ha mandato in campo anche i giovani presenti in squadra. L’episodio chiave è arrivato al 75′ con Gvardiol che ha regalato il pallone ad Hadj Moussa con un disimpegno sbagliato. L’esterno algerino è riuscito a prendere in controtempo la difesa dei citizens superando anche Ederson prima di depositare in rete il pallone e risvegliare i suoi compagni di squadra. Il secondo ed il terzo gol sono due brutti errori di Ederson che prima fa passare il 3 a 2 sul primo palo con Lotomba che è riuscito così a trovare Gimenez a porta vuota e poi con un’uscita sbagliata contro Paixao che è poi riuscito a servire l’assist del definitivo 3 a 3 per Hancko.

VIDEO MANCHESTER CITY FEYENOORD, GOL E HIGHLIGHTS: