DIRETTA MANCHESTER CITY FEYENOORD, GUARDIOLA CERCA RISCATTO

Nuova giornata di Champions League e diretta Manchester City Feyenoord protagonista e in campo alle 21,00 di martedì 26 novembre 2024 per la quinta giornata della fase campionato. Punti pesantissimi in palio all’Ethiad Stadium per due squadre che si giocano il passaggio del turno e sono divise da un solo punto.

Periodo nero in casa City con Guardiola che ha perso l’ultima contro lo Sporting per 4 a 1 ed è reduce da cinque sconfitte consecutive contando anche campionato e coppa. Ha perso l’ultima anche il Feyenoord che è crollato in casa contro il Salisburgo ma si trova a sei punti al 21esimo posto.

DIRETTA MANCHESTER CITY FEYENOORD, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Manchester City Feyenoord basterà collegarsi sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti della partita.

MANCHESTER CITY FEYENOORD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo in modo approfondito anche le probabili formazioni in vista di questo match. Il Manchester City di Guardiola cerca equilibrio e lo fa con una difesa formata da Lewis, Walker, Akanji e Gvardiol davanti alla porta di Ederson. Kovacic, De Bruyne e Bernardo Silva giocheranno a centrocampo a sostegno di un tridente che andrà in campo con Foden, Haaland e Savinho.

4-2-3-1 per il Feyenoord di Priske che sceglie Wellenreuthe tra i pali difeso da Read, Hancko, Trauner e Smal. Hwang In-beom e Zerrouki saranno i due mediani a sostegno di una trequarti formata da Paixao, Lotomba e Hadj Moussa con Redmond unica punta.

MANCHESTER CITY FEYENOORD, LE QUOTE

Approfondiamo anche le quote per la diretta Manchester City Feyenoord vedendo insieme le proposte di AdmiralBet. Nettamente favoriti i padroni di casa che vedono l’1 quotato a 1,20 contro il 2 per gli olandesi a 11,00 e il pareggio X a 7,00.