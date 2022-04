Diretta/ Feyenoord Slavia Praga streaming video tv: outsider a confronto (Conference)

DIRETTA FEYENOORD SLAVIA PRAGA: OLANDESI FAVORITI!

Feyenoord Slavia Praga, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio De Kuip di Rotterdam sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Outsider a confronto, nel quadro delle prime otto della competizione gli olandesi e i ceki punteranno a sparigliare le carte, non essendo considerate tra le favorite ma avendo già eliminato avversarie importanti come Partizan Belgrado e LASK Linz.

Diretta/ Partizan Feyenoord (risultato finale 2-5): rimonta ospite, super Toornstra

Lo Slavia Praga in campionato ha pareggiato il big match contro il Viktoria Plzen, restando a -1 dai diretti avversari nella corsa al titolo nazionale della Repubblica Ceca. Il Feyenoord dopo aver battuto 2-0 il Willem II ha consolidato il terzo posto in classifica nell’Eredivisie olandese, pur ritrovandosi staccato dalla coppia di testa composta da PSV Eindhoven e Feyenoord.

Berghuis alla Roma?/ Calciomercato,Karsdorp potrebbe sbloccare l'affare col Feyenoord

DIRETTA FEYENOORD SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feyenoord Slavia Praga è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Milan Calciomercato/ Wijnaldum, il “nuovo Seedorf” nel mirino dei rossoneri

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Slavia Praga, match che andrà in scena al De Kuip di Rotterdam. Per il Feyenoord, Arne Slot schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marciano, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kökcü, Nelson, Gil, Sinisterra, Dessers. Risponderà lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpisovsky con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Kolar, Bah, Ousou, Hovorka, Dorley, Traore, Holes, Lingr, Provod, Olayinka, Sor.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feyenoord Slavia Praga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Feyenoord con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dello Slavia Praga, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA