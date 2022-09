Diretta/ Feyenoord Sturm Graz streaming video: olandesi alle strette (Europa League)

DIRETTA FEYENOORD STURM GRAZ: OLANDESI SOTTO PRESSIONE MA FAVORITI!

Feyenoord Sturm Graz, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso il De Kuip Stadion di Rotterdam, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League. Olandesi già alle strette dopo il poker incassato a Roma contro la Lazio: per puntare almeno al secondo posto nel girone i finalisti della scorsa Conference League dovranno provare a vincere questa partita contro uno Sturm Graz che al momento affianca i biancazzurri a quota 3 punti, grazie al successo di misura ottenuto contro il Midtjylland con un gol di Emegha.

Diretta/ Lazio Feyenoord (risultato finale 4-2): accorcia Gimenez!

Nell’Eredivisie olandese il Feyenoord continua a marciare spedito dopo l’ultimo 3-0 nel derby contro lo Sparta Rotterdam, mantenendo la seconda posizione in classifica a -2 dall’Ajax capolista. Nella Bundesliga austriaca lo Sturm Graz ha vinto 0-2 a Klagenfurt nell’ultimo impegno disputato, assestandosi al terzo posto a 6 punti di distanza dal Salisburgo primo della classe. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo 22 anni, nel preliminare della Champions League 2000/01 il Feyenoord ha pareggiato 1-1 in casa contro lo Sturm Graz il 23 agosto 2000, si qualificarono gli austriaci che 15 giorni prima avevano vinto 2-1 l’andata in casa.

Roma, stop Atac per Conference League a Tirana/ Comune non ci sta: "Bus attivi"

DIRETTA FEYENOORD STURM GRAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feyenoord Sturm Graz sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 254) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

Video/ Marsiglia Feyenoord (0-0) gol e highlights: olandesi, pari che vale la finale!

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Sturm Graz, match che andrà in scena al De Kuip Stadion di Rotterdam. Per il Feyenoord, Arne Slot schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bijlow, Hartman, Hancko, Trauner, Pedersen, Szymanski, Kökcü, Timber, Dilrosun, Danilo, Walemark. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Prass, Horvat, Boving, Emegha.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feyenoord Sturm Graz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Feyenoord con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA