Diretta Fidelis Andria Catania/ Streaming video tv: per la salvezza (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CATANIA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Fidelis Andria Catania, in diretta dallo stadio degli Ulivi di Andria, si disputerà per il recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C con fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022. La classifica non autorizza voli pindarici, la diretta di Fidelis Andria Catania sarà una partita importante soprattutto per la corsa salvezza, anche se tra i 17 punti dei padroni di casa pugliesi e i 25 degli ospiti siciliani (che sul campo sarebbero 27) ci sono sicuramente differenze, per cui il Catania vincendo potrebbe anche avvicinare i playoff.

La priorità è comunque quella di tenere la zona calda a distanza di sicurezza, perché dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro di domenica è bene per il Catania stare molto attento a una posizione delicata. La Fidelis Andria è invece senza ombra di dubbio in mezzo ai guai e non aiuta naturalmente la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Campobasso, subita appena tre giorni fa. Servirebbe sfruttare meglio il secondo impegno casalingo consecutivo: che cosa ci dirà oggi Fidelis Andria Catania?

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Fidelis Andria Catania, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA CATANIA

Adesso andiamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Fidelis Andria Catania. Mister Ginestra potrebbe schierare i padroni di casa della Fidelis Andria secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Saracco in porta; Monterisi, Alcibiade e Reggio davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Ciotti, Risolo, Urso, Bortoletti e Carrello da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Bubas e Di Piazza.

La risposta degli ospiti del Catania, allenati da mister Baldini, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Sala in porta; difesa a quattro formata da Albertini, Monteagudo, Dos Santos e Simonetti; a centrocampo il possibile terzetto con Greco, Provenzano e Rosaia; infine nel tridente d’attacco diamo spazio a Biondi, Moro e Russotto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Fidelis Andria Catania in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X per il pareggio e si scende parzialmente a 2,80 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo del Catania.

