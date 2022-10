Diretta/ Fidelis Andria Catanzaro streaming video tv: calabresi in vetta (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Fidelis Andria Catanzaro, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Degli UIivi di Andria, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Calabresi in vetta dopo l’ultimo 3-0 al Messina, altro netto successo che ha permesso ai giallorossi di restare a braccetto col Crotone al comando del girone C, continuità importante che il Catanzaro è riuscito a esprimere anche in Coppa Italia, battendo 0-4 la Turris in trasferta e superando il primo turno.

DIRETTA/ Turris Catanzaro (risultato finale 0-4): poker e testa della classifica!

La Fidelis Andria ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 partite di campionato, perdendo il derby in casa della Virtus Francavilla ed è anche uscita dalla Coppa Italia, cedendo di misura sul campo dell’Avellino, con gli andriesi che al momento dividono l’ultimo posto della classifica del girone C con la Viterbese. Il 12 febbraio scorso il Catanzaro ha vinto di misura l’ultimo precedente di campionato disputato ad Andria, al 18 marzo 2018 risale, col punteggio di 2-1, l’ultimo successo interno dei biancazzurri contro i calabresi.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Fidelis Andria (risultato finale 2-1): Murillo e Patierno

FIDELIS ANDRIA CATANZARO DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Catanzaro, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Savini, Hadziosmanovic, Mariani, Arrigoni, Ercolani, Alcibiade, Paolini, Urso, Sipos, Bolsius, Pavone. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sala; Mulè, Brighenti Gatti; Katseris, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

Diretta/ Catanzaro Messina (risultato finale 3-0): tris di Iemmello!

FIDELIS ANDRIA CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA