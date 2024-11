DIRETTA CATANZARO MANTOVA, TESTA A TESTA

Siamo curiosi di seguire la diretta Catanzaro Mantova, una partita che torna a disputarsi dopo un’assenza di ben 18 anni dopo gli ultimi precedenti, che risalgono al campionato Serie B 2005-2006: in Calabria c’era stato il colpaccio per 0-1 del Mantova al ritorno, domenica 23 aprile 2006, mentre il Catanzaro aveva raccolto un punto grazie al pareggio per 0-0 nella partita d’andata di sabato 19 novembre 2005 naturalmente a Mantova. Tolte queste due partite, gli altri precedenti sono davvero un tuffo nella storia, considerando che bisogna tornare come minimo alla stagione 1972-1973, anche in quel caso in Serie B, quando invece il fattore campo fu determinante, con vittorie casalinghe del Catanzaro per 3-0 e del Mantova per 2-0.

Da notare che quello fu l’unico successo del Catanzaro nelle ultime dieci partite, che per il resto hanno visto cinque pareggi e quattro vittorie del Mantova. Nel 1971-1972 la partita si giocò in Serie A, anche se quel campionato sancì la retrocessione di entrambe: non aiutò nessuno il doppio pareggio per 1-1, identico esito della partita in Lombardia e di quella in Calabria.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO MANTOVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdervi la diretta Catanzaro Mantova dovrete collegarvi con DAZN che trasmetterà in esclusiva le immagini della partita. Potrete seguire la partita anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questo match.

IN PALIO UN POSTO NEI PLAYOFF

La Serie B prosegue e lo fa con la diretta Catanzaro Mantova in campo alle 15,00 di sabato 23 novembre 2024 per la quattordicesima giornata. A sfidarsi saranno due squadre a ridosso della zona playoff e a caccia dei tre punti per affacciarsi sulle prime otto posizioni.

Il Catanzaro arriva da una serie di tre pareggi consecutivi ma non perde da ben sette giornate nonostante abbia ottenuto una sola vittoria. Vittoria nell’ultima giornata, invece, per il Mantova che si è imposto per 1 a 0 contro la Cremonese tra le mura amiche.

CATANZARO MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quelle che sono le probabili formazioni in vista della partita. Il Catanzaro di Caserta giocherà con un 3-5-2 dove Bonini, Scognamillo e Brighenti comporranno la difesa davanti a Pigliacelli. D’Alessandro e Compagnon agiranno sugli esterni con Iemmello e Biasci in attacco.

Il Mantova di Possanzini dovrà fare a meno del capitano Burrai che ha risolto la sfida contro la Cremonese ma dovrà lascia il suo posto a centrocampo a Muroni e Trimboli. Fedel e Ruocco saranno gli esterni a completare il centrocampo e a sostenere un tridente offensivo formato da Aramu, Mensah e Bragantini.

CATANZARO MANTOVA, LE QUOTE

Approfondiamo anche le quote della diretta Catanzaro Mantova andando a vedere quali sono le proposte di Sisal per questa partita. I padroni di casa partono favoriti e la loro vittoria è data a 1,80 contro il 2 per gli ospiti a 4,50 e il pareggio X a 3,40.