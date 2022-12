DIRETTA/ Fidelis Andria Latina video streaming tv: sono 5 i precedenti al Degli Ulivi

DIRETTA FIDELIS ANDRIA LATINA: I TESTA A TESTA

Ora passiamo per la diretta di Fidelis Andria Latina ai precedenti. In Puglia il match si è già disputato, prima di oggi, in altre cinque occasioni. Il bilancio è in favore dei pontini che hanno vinto tre volte rispetto a un solo successo della squadra di casa così come un pareggio completa il numero delle sfide. L’ultimo precedente ci porta indietro al 13 febbraio scorso quando il match terminò col risultato di 1-1. La partita fu sbloccata pronti via da Urso con pareggio all’ora di gioco di Carletti.

Nel finale fu espulso Mascia a sessanta secondi dal suo ingresso in campo. La Fidelis Andria non vince in casa contro questo avversario dal 2-0 del 18 dicembre 2005 quando la Serie C si chiamava ancora Lega Pro. Il Latina non vince in trasferta con loro invece dal 28 ottobre 2012 in una partita terminata 0-1 con un gol decisivo siglato da Barraco su calcio di rigore al 78esimo dopo un match molto equilibrato e rimasto fino a quel momento inchiodato dal pari senza reti. (Matteo Fantozzi)

FIDELIS ANDRIA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FIDELIS ANDRIA LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fidelis Andria Latina, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Pontini in ripresa dopo un momento di crisi, due pareggi contro Monopoli e Gelbison sono stati propedeutici al ritorno alla vittoria con i nerazzurri che nell’ultimo turno disputato hanno battuto di misura tra le mura amiche dello stadio Francioni l’Audace Cerignola.

Perdendo sul campo dell’Avellino la Fidelis Andria è invece incappata nella seconda sconfitta consecutiva, scendendo di nuovo in classifica e restando in solitudine al terzultimo posto in classifica nel girone C, a -4 dalla Virtus Francavilla quartultima. Le due formazioni si ritrovano per un confronto di campionato allo stadio Degli Ulivi il 13 marzo scorso, col match terminato in parità col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Latina, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Savini, Hadziosmanovic, Mariani, Arrigoni, Ercolani, Alcibiade, Paolini, Urso, Sipos, Bolsius, Pavone. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali, Giorgini, De Santis, Esposito, Di Livio, Sannipoli, Amadio, Riccardi, Tessiore, Fabrizi, Carletti.

FIDELIS ANDRIA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Latina abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











