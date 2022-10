Diretta Fidelis Andria Messina/ Streaming video tv: per la salvezza (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA MESSINA: PUGLIESI FAVORITI!

Fidelis Andria Messina, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini della sezione Aia di Brescia, si giocherà presso lo Stadio degli Ulivi di Andria alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 18 ottobre 2022, per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Fidelis Andria Messina si configura già come un match salvezza, perché purtroppo i pugliesi sono ultimi con 3 punti mentre i siciliani sono penultimi, appena una lunghezza più avanti in classifica, di conseguenza una vittoria sarebbe di vitale importanza per entrambe.

Nella scorsa giornata, la Fidelis Andria ha perso male a Pescara, anche se naturalmente gli abruzzesi sono di un altro livello, mentre il Messina ha perso in casa contro il Gelbison, confermando a sua volta tutte le difficoltà di questo brutto avvio di campionato. Adesso tuttavia arriva l’occasione per rilanciarsi, ma solo una potrà coglierla; la posta in palio sicuramente è già alta, che cosa ci saprà dire la diretta di Fidelis Andria Messina?

FIDELIS ANDRIA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Messina sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA MESSINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Fidelis Andria Messina. Modulo 4-3-3 di riferimento per i pugliesi di mister Cudini con Zamarion in porta; difesa a quattro che potrebbe vedere Fabriani, Milillo, Dalmazzi e Hadziosmanovic; a centrocampo invece schieriamo Candellori, Arrigoni e Paolini; infine il tridente d’attacco potrebbe vedere titolari Pavone, Sipos e Djibril.

Mister Auteri per il suo Messina potrebbe invece proporre un modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: Daga in porta; retroguardia a tre con Angileri, Camilleri e Ferrini; i quattro centrocampisti potrebbero essere Napoletano, Fofana, Marino e Fazzi; infine il tridente d’attacco del Messina potrebbe vedere titolari Catania, Curiale e Balde.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Fidelis Andria Messina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Messina.

