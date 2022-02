DIRETTA/ Fidelis Andria Potenza video streaming tv: numeri e curiosità sulle squadre

DIRETTA FIDELIS ANDRIA POTENZA: LE STATISTICHE

La diretta di Fidelis Andria Potenza mette di fronte due squadre in corsa per provare a salvarsi. Entrambe infatti si trovano in piena zona playout con la zona salvezza che è sembra davvero difficile da raggiungere. I padroni di casa devono guardarsi soprattutto alle spalle perché dietro la Vibonese, fanalino di coda del campionato, è a 3 punti e il rischio di non fare nemmeno gli spareggi è concreto. Potenza invece si trova sopra di due lunghezze ma ancora molto lontana dalla salvezza che si trova a 6 punti. I biancoazzurri hanno collezionato 4 vittorie con 7 pareggi e 14 sconfitte.

Dall’altro lato invece i rossoneri sono reduci da 5 successi, 6 pari e 14 ko. Gli ospiti hanno fatto meglio in attacco, i gol segnati sono 24 a 19, ma dietro hanno ballato di più, 41 reti incassate a 36. Con questo dato il Potenza dimostra di avere il peggior attacco della categoria. Il miglior marcatore della partita è Cuppone che per gli ospiti ha segnato 4 reti. Dall’altra parte invece quello che ha fatto più gol per i padroni di casa è l’argentino Bubas a 3 reti.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fidelis Andria Potenza di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

FIDELIS ANDRIA POTENZA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Fidelis Andria Potenza, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Scontro salvezza tra le due squadre che occupano al momento il terzultimo e il penultimo posto in classifica nel girone C. Fidelis Andria battuta in casa dal Catanzaro e sorpassata proprio dal Potenza, che si è preso 2 punti avanti la terzultima piazza grazie al 4-2 inflitto alla Vibonese.

Per i lucani si è trattato comunque della seconda vittoria nelle ultime tre partite disputate in campionato, decisamente meno convincente il rendimento dell’Andria, senza vittorie in campionato da 10 partite di fila con soli 4 punti racimolati in questo periodo con altrettanti pareggi. Nel match d’andata Potenza vincente 2-0 sui pugliesi, risale ai tempi della Serie D l’ultimo precedente in casa dei pugliesi, 2-3 per il Potenza il 2 aprile 2015.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Potenza, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Nicola Di Leo e Vito Di Bari schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Monterisi, Riggio, Legittimo, Alcibiade; Gaeta, Bonavolontà, Risolo, Casoli; Tulli, Bubas. Risponderà il Potenza allenato da Pasquale Arleo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Dikdak, Piana, Gigli, Burzio; Bucolo, Ricci, Zenuni; Salvemini, Cuppone, Zampano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Potenza allo stadio Degli Ulivi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



