DIRETTA POTENZA FOGGIA, E’ CACCIA AL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO

Il weekend di campionato, per quanto concerne il girone C della Serie C, si concluderà con la diretta Potenza Foggia, gara in programma domenica 13 ottobre 2024 alle ore 19:45 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani. Come anticipato, tutte e due le compagini sono reduci da un successo ottenuto nell’ultimo turno, avendo battuto rispettivamente la Juventus Next Gen ed il Taranto, e ora entrambe sono desiderose di aggiudicarsi un altro successo così da collezionare qualche risultato utile consecutivo.

Diretta/ Juventus U23 Potenza (risultato finale 2-3): Alastra salva i lucani! (Serie C, 5 ottobre 2024)

Il Potenza non vuole smettere di sognare legittimando ulteriormente il settimo posto attualmente occupato in classifica, a soli due punti dal terzetto di testa, ma nemmeno il Foggia vuole accontentarsi ritrovandosi al momento a 8 punti e, aspettando l’esito delle altre gare, potrebbe anche già ritagliarsi un posto in zona playoff. Infine, ricordiamo che la direzione del match è stata affidata ad Edoardo Manedo Mazzoni, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Prato.

Diretta/ Foggia Taranto (risultato finale 2-0): derby ai padroni di casa! (Serie C, 4 ottobre 2024)

POTENZA FOGGIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Potenza Foggia, come di consueto, sarà garantita sia da Now Tv che da Sky, ovvero le due piattaforme che detengono i diritti televisivi per la trasmissione delle partite di calcio del campionato italiano di Serie C nella stagione 2024/2025. La gara sarà dunque visibile sia sul televisore che in streaming anche attraverso la applicazione dedicata, ovvero Sky Go. Inoltre, questa partita in programma alle ore 19:45 potrebbe essere inserita in una diretta gol sempre proposta dall’emittente satellitare.

POTENZA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

C’è grande attesa per la diretta Potenza Foggia ed aspettando l’inizio della sfida proviamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori in merito alle probabili formazioni. I rossoblu di mister De Giorgio dovrebbero presentarsi sul terreno di gioco schierato con un 4-3-3 in cui l’attacco sarà affidato a Schimmenti, Caturano, Vilardi mentre il trio di centrocampo sarà invece composto da Castorani, Felippe, Ghisolfi con Riggio, Milesi, Verrengia e Rillo a comporre la retroguardia davanti ad Alastra.

Video Avellino Foggia (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Patierno! (Serie C 29 settembre 2024)

Il tecnico Eziolino Capuano dovrebbe invece rispondere affidandosi al 3-4-3 con Murano, che vivrà una giornata particolare dovendo giocare contro la squadra della sua città, insieme a Zunno ed Emmausso in avanti, Salines e Vezzoni sulle fasce con Mazzocco e Gargiulo nel mezzo. Il reparto arretrato capitanato dal portiere De Lucia sarà infine affidato ad Ercolani, Parodi e Camigliano.

DIRETTA POTENZA FOGGIA, LE QUOTE

L’esito della diretta Potenza Foggia potrebbe essere non del tutto scontato e proviamo dunque a dare uno sguardo a quelli che sono i pronostici delle maggiori agenzia di scommesse sportive proprio riguardo a questo match. Stando a quanto offerto da Bwin, il Potenza appare favorito per ottenere un successo visto che la vittoria dei rossoblu viene pagata a 2.20 ma attenzione al Foggia, le cui chances di strappare il successo non sono affatto così scarse a giudicare dal 2.90 con cui verrebbe pagato il 2. Il punteggio meno probabile pare essere dunque il pareggio, quotato a 3.00. Altre agenzie come Goldbet offrono pronostici simili: l’1 è quotato a 2.25, l’x a 3.10 ed il 2 a 3.25.