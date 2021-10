Diretta/ Fidelis Andria Turris streaming video: corallini per il riscatto (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA TURRIS: PARTITA IN EQUILIBRIO

Fidelis Andria Turris, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Corallini chiamati al riscatto dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Campobasso, un esame di maturità mancato per la formazione campana che resta comunque terza in classifica e protagonista di un grande avvio di stagione, ma ora lontana 4 punti dal Catanzaro secondo e a 8 lunghezze dal Bari capolista.

La Fidelis Andria è invece ancora il fanalino di coda del girone C dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro il Taranto: per i biancazzurri un solo punto ottenuto nelle ultime cinque sfide di campionato disputate e l’auspicata scossa tarda ad arrivare. I pugliesi finora sono riusciti a vincere solo una sfida, in casa del Campobasso, e sono ancora a secco di vittorie tra le mura amiche, con la Turris che non sembra di certo il cliente più agevole da domare a domicilio.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Turris non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Turris, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Ciro Ginestra schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Sabatino, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Bubas, Tulli. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4.-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Degli Ulivi di Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



