Diretta/ Fidelis Andria Virtus Francavilla streaming video tv: scontro tra pugliesi

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA: DERBY PUGLIESE

La diretta di Fidelis Andria Virtus Francavilla, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 21:00, vede una partita tra due squadre con obiettivi differenti. I padroni di casa sono impegnati alla corsa per non retrocede e le nove partite di fila senza vittoria, ma con sei sconfitte e tre pareggi, non aiutano i biancoazzurri a mantenere la categoria. L’ultima vittoria è di fine novembre in casa contro il Giugliano. Discorso diverso per la Virtus Francavilla che alterna vittoria-sconfitta da quattro sfide, preceduti da due successi consecutivi con Turris e Viterbese.

L’obiettivo del Francavilla è assicurarsi il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. Il decimo posto attuale è frutto pressoché del grande lavoro svolto in casa visto che in trasferta, in dodici partite, la Virtus non è stata in grado di vincerne nemmeno una (due pareggio e dieci sconfitte). La Fidelis, invece, in casa ha un bottino di tre vittorie, cinque pareggi e quattro match persi.

FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Fidelis Andria Virtus Francavilla sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice di tutte le partite di Serie C. Disponibile l’abbonamento diviso in stagioni o mensile. La diretta Fidelis Andria Virtus Francavilla è prontamente mandata in onda in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Virtus Francavilla saranno messe in campo col modulo 4-2-3-1 per i Leoni Azzurri. Ultimo baluardo sarà Vandelli, le scarpette sulle linee arretrate saranno di Finizio, Delvino, Dalmazzi e Mariani. I mediani Arrigoni e Candellori. Il gruppo trequartista vede come esterno destro e sinistro Pavone e Bolsius e come centrale Urso. A fare reparto da solo, Ekuban.

Per lo scontro i brindisini si schiereranno secondo il 3-5-2. A porta vi è Avella, il trittico difensore Idda, Minelli e Caporale. Sulla fascia centrale come ala destra abbiamo Cisco e il corrispondente De Marino, al nucleo Di Marco, il metronomo Risolo e infine Murilo. La coppia che attaccherà sarà composta da Maiorino e Patierno, portatori di un goal a testa contro il Monterosi Tuscia.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Fidelis Andria Virtus Francavilla sono abbastanza equilibrata seppur pendano dalla parte dei padroni di casa. Snai quota a 2.35 la vittoria interna con 2.85 per il segno X e infine 3.2 per l’eventuale vittoria esterna. Difficile aspettarsi troppi i gol come dimostra la quota dell’Over 2.5 arrivata a 2.70.

L'ultimo precedente è un 2-1 in favore del Francavilla, risultato che se si dovesse replicare ci darebbe la possibilità di ritirare una vincita pari a tredici volte la posta in palio. Il pari più recente tra le due è un 1-1 che ora lo possiamo trovare a 5.75.











