DIRETTA/ Monopoli Virtus Francavilla video streaming tv: ecco la storia del derby (Serie C, 19 maggio 2024)

Lanciandoci verso la diretta di Monopoli Virtus Francavilla facciamo ancora qualche considerazione che riguarda i precedenti di questo derby pugliese. Ci eravamo concentrati sulle sfide recenti per presentare l’andata del playout, ma a dire il vero l’intero quadro racconta degli ultimi anni: il primo incrocio infatti è avvenuto nel girone di Coppa Italia Lega Pro nell’agosto 2016, dunque stiamo parlando di meno di otto anni fa e in questo lasso di tempo Monopoli e Virtus Francavilla si sono affrontate in ben 21 occasioni, con 7 vittorie biancoverdi, 6 biancazzurre e 8 pareggi. Un bilancio dunque in equilibrio; tuttavia, ci sono stati vari momenti nel corso di questo testa a testa.

Il Monopoli non ha mai battuto la Virtus Francavilla nei primi sei episodi, perdendo tre volte; nelle altre 15 però i gabbiani hanno perso solo in tre occasioni, ed entrano in questa sfida decisiva per la salvezza con tre risultati utili consecutivi, gli ultimi due sono stati pareggi ed è un esito che questa sera andrebbe benissimo al Monopoli, che come già detto ha due risultati su tre per timbrare la permanenza in Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

La trasmissione della diretta Monopoli Virtus Francavilla sarà disponibile tramite la televisione satellitare, specificamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky, con la partita che sarà trasmessa su Sky Sport 254. Per poter seguire l’incontro in diretta, è necessario disporre di un abbonamento specifico. I clienti di Sky avranno inoltre accesso al servizio di streaming video della partita, senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go, disponibile su diversi dispositivi come PC, tablet e smartphone.

Derby pugliese nel ritorno dei play out di Serie C nel girone C nella diretta Monopoli Virtus Francavilla. Allo stadio Veneziani si riparte dal risultato di parità 1-1 ottenuto alla NuovArredo Arena. La Virtus Francavilla necessita quindi della vittoria, poiché in caso di nuovo pareggio saranno i Gabbiani a salvarsi in virtù della migliore posizione in classifica alla fine della regular season.

Il Monopoli ha vissuto una stagione particolarmente difficile, dopo precedenti annate in cui i biancoverdi hanno lottato costantemente per i play off. La ripresa nel finale aveva illuso di poter evitare i play out, invece si è presentato questo derby contro la Virtus Francavilla che rischia ora di salutare il professionismo dopo diverse stagioni da rivelazione, partecipando spesso ai play off in passato tra le migliori squadre del girone meridionale di Serie C.

Diamo una scorsa alle probabili formazioni per la diretta Monopoli Virtus Francavilla per il match di ritorno dei play out di Serie C. Per il Monopoli di Roberto Taurino 3-5-2 con Dalmasso tra i pali e una difesa a tre titolare con Fornasier, Bizzotto e Angileri; i cinque di centrocampo saranno Viteritti, Borello, De Risio, Iaccarino e Barlocco, nel tandem offensivo spazio a Sosa e Grandolfo. 3-5-1-1 per la Virtus Francavilla di Roberto Occhiuzzi. Branduani a difesa della porta e Dutu, Monteagudo e Gasbarro titolari nella difesa a tre; Di Marco e Ingrosso esterno di fascia, mentre Izzillo, Laaribi e Macca si muoveranno nella zona di centrocampo; in attacco Biondi agirà da trequartista alle spalle dell’unica puntadi ruolo, Neglia.

Andiamo a dare un’occhiata alle quote per le scommesse relative alla diretta Monopoli Virtus Francavilla, secondo quanto proposto dal bookmaker Snai. La vittoria del Monopoli viene quotata 1.70, si sale fino a 3.35 per la quota del pareggio mentre la vittoria allo stadio Veneziani della Virtus Francavilla viene proposta a una quota di 5.00.











