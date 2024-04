DIRETTA/ Potenza Virtus Francavilla video streaming tv: lucani ok in passato (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Potenza Virtus Francavilla. Diamo uno sguardo ai testa a testa per entrare più in clima partita. Questo sarà il quindicesimo match tra le due squadre che fin qui si sono spartite le 14 sfide con 6 vittorie per i rossoblu e 3 dei biancoazzurri più ulteriori 5 pareggi a completare il quadro di questi anni.

La prima sfida è del 2015 quando in Serie D il Potenza vinse di misura in casa della Virtus Francavilla, esito che si verificò solamente nel 2019 e nel 2023, nel match d’andata giocato due giorni prima di Natale. Oltre ai match di campionato, i due club si sono affrontati una volta ai playoff di Lega Pro nel secondo turno del 2019 con la vittoria per 3-1 del Potenza e poi al primo round della Coppa Italia Serie C con i rossoblu di nuovo vincitori, questa volta ai calci di rigore. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione della diretta Potenza Virtus Francavilla sarà visibile sui canali di Sky o sulle piattaforme di streaming NOW TV e Sky GO per seguire la Serie C anche lontano da casa. Diversamente, sarà possibile seguire la diretta testuale con noi che racconteremo le azioni salienti della partita.

LA PRESENTAZIONE

Delicatissima la diretta di Potenza Virtus Francavilla di Serie C, oggi 27 aprile 2024 alle 18.30, che opporrà due squadre in grande difficoltà e con l’obbligo di portare a casa punti anche nell’ultima giornata di questo campionato. I padroni di casa occupano la 14esima posizione in classifica ma con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. La vittoria manca da cinque partite e il Potenza sembra non riuscire a trovare un’identità di gioco che gli permetta di concludere la stagione nel migliore dei modi.

La Virtus Francavilla, invece, occupa la 18esima posizione in classifica ed è sicura di dover giocare i playout per sperare di rimanere in Serie C. L’ultima partita ha dato buoni segnali ed ha visto i pugliesi riuscire a strappare un punto con un 1 a 1 davanti ai propri tifosi contro la Juve Stabia già ampiamente vincitrice del Girone C.

POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo le probabili formazioni della diretta Potenza Virtus Francavilla per una partita decisiva per una possibile salvezza dei lucani. Gli uomini di De Giorgio faticano tanto in fase offensiva e si affideranno a Caturano e Di Grazia che dovranno riuscire a ritrovare la via del gol e una brillantezza mai davvero mostrata in questa stagione. La difesa a tre si muove verso la conferma con l’ex Lazio Armini perno centrale supportato da Sbraga e Maddaloni.

Per la Virtus Francavilla sarà molto difficile prevedere le possibili scelte di formazione per non è da escludere la possibilità di vedere in campo scelte diverse anche in vista dei playout. Il modulo di Villa dovrebbe essere a specchio rispetto a quello del Potenza con la difesa a tre e un attacco a due punte composto da due tra Artistico, Polidori e Neglia.

POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE

Andiamo ad analizzare, per la diretta Potenza Virtus Francavilla, il quadro delle quote proposte dall’agenzia Snai per gli appassionati che volessero concedersi una puntatina su questa partita. Vittoria del Potenza quotata 2.05, eventuale pareggio offerto a un moltiplicatore di 2.95 mentre sale a 3.35 la quota relativa all’affermazione in trasferta della Virtus Francavilla.

