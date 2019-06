Diretta Filippo Tortu 100 m, Meeting Ostrava 2019/ Info streaming video e orario

La diretta della sfida di Filippo Tortu nei 100 metri al Meeting di Ostrava 2019 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla televisione satellitare, e su Now Tv, per chi ha un pacchetto internet. Il velocista di Costa Lambro è pronto a gareggiare per raggiungere altri record nei 100 metri del Meeting Zlata Tretra-Golden Spike. Si tratta per lui della terza uscita di questo anno solare sulla distanza. Alle ore 18.45 è prevista la partenza sui blocchi con gli avversario più importanti che hanno record sotto i dieci secondi. I migliori sono senza dubbio il cinese Xie, il sudafricano Simbine, il canadese DeGrasse e l’amerigano Rodgers. Vedremo se il nostro azzurro riuscirà ancora una volta a stupire tutti come fatto molto spesso in passato.

Diretta Filippo Tortu 100 m, Meeting Ostrava 2019:

Filippo Tortu ha parlato alla Fidal in merito ai 100 metri del Meeting di Ostrava 2019. L’atleta azzurro ha specificato: “Troverò di fronte a me molti atleti che sono abituati a correre sotto i dieci secondo. Quella di Ostrava è un’altra gara importante per la preparazione ai Mondiali di Doha che per me sono il vero appuntamento di questa stagione. Voglio andare più forte di quanto ho fatto a Oslo dove comunque sono arrivato a 10.10. Questo risultato mi lascia ben sperare viste anche le condizioni meteorologiche che ho affrontato in Norvegia. La gara sarà l’occasione per migliorare alcune cose che ho sbagliato, come il correre troppo chiuso sicuramente a causa del freddo. Stavolta voglio essere più rilassato. Questa prima parte di stagione è comunque finalizzata ad arrivare in piena forma alla fine di settembre”. Vedremo come se la caverà una gara che lo metterà di fronte ad avversari di grandissimo valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA