Con la possibilità di agguantare la medaglia di bronzo nel ciclismo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Filippo Ganna sarà proprio in questi minuti in preda all’adrenalina che anticipa eventi così importanti per la carriera di uno sportivo. Con l’ausilio della squadra azzurra – Consonni, Lamon e Milan – il ciclista spera di impreziosire non solo il proprio palmarès ma soprattutto il medagliere azzurro e potrà vantare una tifosa d’eccezione: la fidanzata Rachele.

Marco e Daniela Ganna papà e mamma di Filippo Ganna, ciclista argento Olimpiadi 2024/ "Genitori soddisfatti"

I fari del gossip non possono che fiondarsi anche su Filippo Ganna visti gli impegni imminenti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le curiosità relative alla vita privata e sentimentale degli atleti sono pane quotidiano per gli appassionati di cronaca rosa e scopriamo dunque la bellezza del rapporto con la fidanzata Rachele.

Ganna medaglia d'argento Olimpiadi Parigi 2024/ Longo Borghini ottava: "Le gambe stanno bene" (27 luglio)

Filippo Ganna e la fidanzata Rachele, un amore privo di ‘vetrine’ social

Sul conto di Rachele, fidanzata di Filippo Ganna alle Olimpiadi di Parigi 2024, purtroppo non sembrano essere reperibili particolari informazioni. Il primo ‘incontro’ con la dolce metà del ciclismo lo abbiamo avuto in occasione dell’ultimo Giro d’Italia dove il campione è riuscito a trionfare nel corso della 14a tappa. La sua dolce metà si è fiondata in pista per un abbraccio denso d’amore, romanticismo e soprattutto orgoglio; segno eloquente di un legame viscerale nonostante la relazione pare sia nata solo da pochi mesi. Come visto anche per altri sportivi, niente vetrine social o scatti romantici pubblicati in rete: la coppia – Filippo Ganna e la fidanzata Rachele – pare preferiscano la riservatezza e vivere senza ostentazioni la bellezza del loro legame.