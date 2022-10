DIRETTA TENTATIVO RECORD DELL’ORA FILIPPO GANNA/ Video streaming Rai: parla Pippo

DIRETTA TENTATIVO RECORD DELL’ORA FILIPPO GANNA: PARLA PIPPO

Mentre cresce sempre di più l’attesa per la diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna, ci sembra naturalmente doveroso riportare le parole dello stesso campione olimpico e mondiale, che aveva presentato così questo suo tentativo: “Non vedo l’ora di affrontare la sfida, anche se sarà un’ora di pura sofferenza. Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto posso spingermi: è un’opportunità per testare davvero i tuoi limiti fisici e mentali. Intraprendere un evento prestigioso come questo è un passo importante nella mia carriera“.

Sulle polemiche legate alla data, che è la stessa del Giro di Lombardia, ha risposto Dario David Cioni, direttore sportivo della Ineos Grenadiers in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “È l’unica scelta: noi abbiamo una sola data perché proviamo a fare il record tra i calendari di strada e pista. Se potevamo spostarci l’avremmo fatto, ma non si può anticipare perché il Velodromo di Grenchen è occupato e non si può andare dopo perché ci sono i Mondiali su pista di Parigi. Né posso dire al CT Villa di fare a meno di Ganna nelle qualificazioni del quartetto di mercoledì. Questo dell’8 ottobre è un piano di ripiego. All’inizio il record si era ipotizzato di farlo dopo il Tour, che non è andato come doveva andare. Dopo il Mondiale su pista? Troppo tardi. Già è un rischio farlo a fine stagione e in più prolungarla per un corridore che ha corso tutto l’anno…“. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TENTATIVO RECORD DELL’ORA FILIPPO GANNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La diretta tv del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna sarà garantita sia in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), sia per gli abbonati su Eurosport 1. Amplissima anche la copertura in diretta streaming video del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna, fornita naturalmente da Rai Play e inoltre anche sulle piattaforme di Discovery+, Eurosport Player, NowTv, Dazn e TimVision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TENTATIVO DI RECORD DELL’ORA DI FILIPPO GANNA

RIUSCIRÀ NELL’IMPRESA?

Un sabato 8 ottobre di grande ciclismo sarà coronato con la diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna, che dalle ore 20.00 e naturalmente fino alle 21.00 di questa sera pedalerà sulla pista del velodromo di Grenchen, in Svizzera, con l’obiettivo di percorrere una distanza maggiore rispetto al record dell’ora attuale, che al momento è detenuto dal britannico Dan Bigham con 55,548 chilometri. Una prestazione recentissima, perché ottenuta il 19 agosto scorso e proprio sulla pista di Grenchen da parte di questo pistard puro che lavora anche nello staff tecnico del team Ineos Grenadiers, cioè proprio la squadra del nostro Filippo Ganna.

La diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna richiama la grande storia del ciclismo: tra gli italiani hanno detenuto il record dell’ora Giuseppe Olmo, Fausto Coppi e per ultimo Ercole Baldini, ma in tutti i casi stiamo parlando di oltre 60 anni fa. Non ci siamo dimenticati di Francesco Moser, ma le sue prestazioni del 1984 a Città del Messico fanno parte di quei record dell’ora che l’UCI dal 2000 ha annullato per utilizzo di biciclette speciali, chiamandoli “miglior prestazione umana sull’ora”. In ogni caso, l’elenco di chi ha detenuto il record dell’ora è nobilissimo e il nome di Filippo Ganna, due volte campione del Mondo della cronometro su strada e campione olimpico più cinque volte campione del Mondo su pista starebbe davvero bene nell’albo d’oro: ci riuscirà?

DIRETTA TENTATIVO RECORD DELL’ORA FILIPPO GANNA: IL CONTESTO

Per presentare la diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna, dobbiamo partire dall’attuale record dell’ora: ottenuto sulla stessa pista da un pistard membro dello staff di Ineos, in un certo senso possiamo dire che la prestazione di Dan Bigham facesse già parte della preparazione per il tentativo di record dell’ora da parte di Filippo Ganna, anche se ha aggiunto mezzo chilometro in più rispetto al precedente record dell’ora di Victor Campenaerts e di conseguenza arreso più difficile la missione per il nostro Pippo.

Ci sarà davvero molta Italia nella diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna, perché la bicicletta sarà fornita naturalmente da Pinarello (che è il fornitore di bici per il team Ineos Grenadiers): livrea tricolore, sarà la prima bicicletta di sempre realizzata interamente tramite l’utilizzo di una stampante 3D, strumento che permette di controllare ogni più piccolo particolare. Dallo sforzo durissimo di una corsa spettacolare come il Giro di Lombardia a un esercizio completamente diverso ma altrettanto affascinante e impegnativo, per tutti gli appassionati di ciclismo sarà un giorno indimenticabile, sperando naturalmente che la diretta del tentativo di record dell’ora di Filippo Ganna si concluda con il lieto fine.











