Diretta/ Finlandia Belgio streaming video e tv: tra speranza e primato (Euro 2020)

DIRETTA FINLANDIA BELGIO: I NORDICI TENGONO VIVA LA SPERANZA

Finlandia Belgio, in diretta lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21.00 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. Sfida sul filo del rasoio, il Belgio è vicinissimo al primato in classifica e già sicuro della qualificazione agli ottavi di finale: solo una brutta sconfitta in questo match contro la Finlandia e una contemporanea vittoria della Russia contro la Danimarca, appaiando tre squadre a quota 6 punti nel girone, potrebbe rimettere in discussione il piazzamento per la squadra allenata da Roberto Martinez.

La Finlandia dalla sua potrebbe centrare una storica qualificazione agli ottavi di finale degli Europei anche pareggiando, raggiungendo quota 4 punti: certo la sconfitta contro la Russia ha complicato non poco il cammino della Nazionale nordica, esordiente assoluta in un grande torneo per Nazionali. Un compito non facile per gli uomini di Kanerva visto che il Belgio continua ad essere una delle favoritissime per il titolo e non sembra ben disposto a lasciare punti per strada, anche se va detto che i Diavoli Rossi con un pareggio sarebbero comunque sicuri del primo posto: i finlandesi terranno senz’altro un orecchio teso anche a quanto avviene in Russia-Danimarca per comprendere le loro reali prospettive di qualificazione.

DIRETTA FINLANDIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Belgio, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Questa sera però ci sarà una bella notizia: sarà questo infatti il match trasmesso sui canali Rai e dunque anche in mobilità su sito o app ufficiali di Ray Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA BELGIO

Le probabili formazioni della sfida tra Finlandia e Belgio presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. I finlandesi allenati da Markku Kanerva scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. Risponderà la formazione belga guidata in panchina da Roberto Martinez con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Doku, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E.Hazard; Lukaku.

FINLANDIA BELGIO: QUOTE E PRONOSTICO DELLA PARTITA

Per un pronostico su Finlandia Belgio possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 9,50 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 5,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 1,35 volte la cifra investita con questo bookmaker.

