DIRETTA FINLANDIA FRANCIA/ Video streaming tv: transalpini dominanti nei precedenti

DIRETTA FINLANDIA FRANCIA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Finlandia Francia, possiamo adesso parlare della storia di questa partita che ha in totale dieci precedenti, praticamente a senso unico dal momento che si contano nove vittorie per la Francia a fronte di un solo successo per la Finlandia, con 20 gol segnati dai transalpini e appena cinque per i finnici. I primi due precedenti sono molto datati, perché risalgono al girone di qualificazione verso i Mondiali 1962 con la doppia vittoria della Francia, per 1-2 in trasferta e 5-1 in casa. Tutte le altre sfide sono racchiuse negli ultimi 30 anni, dal 1992 ad oggi.

Giusto un anno fa è arrivata la prima storica vittoria della Finlandia, ancora più significativa perché arrivata allo Stade de France di Saint Denis, anche se in una amichevole. Era mercoledì 11 novembre 2020 e la Finlandia fece il colpo grazie ai gol di Forss e Valakari. Francia e Finlandia poi si sono ritrovate in questo girone di qualificazione ai Mondiali 2022 e il 7 settembre scorso la Francia si è prontamente riscattata vincendo per 2-0, grazie alla doppietta di Griezmann. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FINLANDIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

FINLANDIA FRANCIA: DECISIVA PER GLI SCANDINAVI!

Finlandia Francia sarà diretta da Marco Guida, arbitro italiano: si gioca alle ore 20:45 di martedì 16 novembre presso lo stadio Olimpico di Helsinki, ed è valida per l’ultima giornata nel gruppo D delle qualificazioni Mondiali 2022. Per i Bleus conta il giusto: la Francia si è qualificata alla fase finale battendo 8-0 il Kazakhstan e ora Didier Deschamps potrebbe anche dare spazio a tante seconde linee, volendo comunque chiudere il girone con una vittoria per festeggiare al meglio la recente vittoria in Nations League, altro trofeo messo in bacheca con questo ciclo.

La Finlandia è attualmente seconda in classifica, ma il pareggio potrebbe non bastarle: +2 sull’Ucraina – che gioca in Bosnia – ma un solo gol di vantaggio nella differenza reti, in caso di successo gli avversari sorpasserebbero molto facilmente e allora gli scandinavi devono vincere senza fare calcoli per ottenere un posto nei playoff. Vedremo cosa succederà nella diretta di Finlandia Francia, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA FRANCIA

Markku Kanerva potrebbe confermare il 5-3-2 anche per Finlandia Francia, ma dovrà rinunciare allo squalificato Raitala: il suo posto lo dovrebbe prendere Arajuuri, che farebbe scalare O’Shaugnhessy sulla corsia destra con Toivio ad affiancare l’altro centrale Vaisanen a protezione di Hradecky. A sinistra giocherà Hamalainen, poi una cerniera mediana nella quale Schuller e Glen Kamara agiranno insieme a Lod, che però alzerà la sua posizione e dunque creerà un 3-4-1-2 in fase offensiva; davanti, Pohjanpalo dovrebbe tornare titolare insieme a Pukki, con Forss destinato alla panchina.

Come detto, possibile turnover per la Francia: puntiamo su un 3-4-1-2- con Aréola tra i pali, una difesa che potrebbe prevedere Zouma e Lenglet insieme a Upamecano o Koundé, poi due esterni di centrocampo che possono essere Pavard e Digne. In mezzo, Tchouaméni che avevamo già visto in Nations League potrebbe giocare dal primo minuto, e con lui attenzione a Veretout o più probabilmente Guendouzi; davanti c’è l’imbarazzo della scelta ma una maglia può averla Moussa Diaby, con Be Yedder e uno tra Benzema, Mbappé e Griezmann a completare il reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Finlandia Francia, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita delle qualificazioni Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la puntata mentre il segno 2, sul quale dovrete scommettere per l’affermazione degli ospiti, la somma che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,65 volte l’importo investito.



