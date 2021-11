Diretta/ Francia Kazakhstan (Qatar 2022) streaming video tv. Testacoda a Saint Denis

DIRETTA FRANCIA KAZAKHSTAN: TUTTO FACILE PER I FRANCESI…

Francia Kazakhstan, in diretta sabato 13 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Saint Denis, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Testacoda a Saint Denis nel girone D, la Francia è prima nel raggruppamento con 3 punti di vantaggio sull’Ucraina e con una partita in meno disputata, mentre il Kazakhstan è ultimo e senza partite vinte finora nel suo cammino, con 3 punti in classifica frutto di altrettanti pareggi. Un match che sembra servire ai transalpini per certificare l’accesso diretto ai Mondiali.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Finlandia ok!

La selezione allenata da Didier Deschamps aveva rallentato, pareggiando contro Bosnia e Ucraina, ma è bastata la vittoria interna contro la Finlandia per rimettere a un passo dalla qualificazione diretta la squadra. In teoria quello contro i kazaki è l’impegno più agevole del girone, l’andata in Francia disputata il 28 marzo scorso è terminata con una agevole vittoria per 0-2 dei francesi e una vittoria permetterebbe alla Francia di chiudere definitivamente la corsa al Mondiale, considerando lo scontro tra Bosnia e Ucraina nel girone.

Diretta/ Carrarese Ancona Matelica (risultato finale 1-1) video: Sereni la riacciuffa

DIRETTA FRANCIA KAZAKHSTAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Kazakhstan sarà trasmessa su Canale 20: per questo turno delle qualificazioni Mondiali 2022 l’emittente che fa parte del pacchetto Mediaset sarà di stanza ad Atene, dunque appuntamento in chiaro per tutti con il match che, eventualmente, potrete seguire anche in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) semplicemente visitando il sito di Mediaset Play (o scaricando la relativa app) con il supporto di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA KAZAZKHSTAN

Le probabili formazioni della diretta Francia Kazakhstan, match che andrà in scena allo Stade de France di Saint Denis. Per la Francia, Didier Deschamps schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris; Koundé, Upamecano, Kimpembe; Pavard, Kanté, Veretout, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Risponderà il Kazakhstan allenato da Talgat Baysufinov con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Shatsky; Bystrov, Beysebekov, Maliy, Alip, Taykenov; Darabayev, Kuat, Vasiljev; Omirtaev, Karimov.

Diretta/ Italia Francia U18 (risultato finale 2-1): Indragoli decide il match al 76'

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade de France di Saint Denis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 13.00, mentre l’eventuale successo del Kazakhstan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 34.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA