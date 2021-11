Diretta/ Fiorentina Atalanta (Primavera) streaming video tv: i Viola volano

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA: BERGAMASCHI FAVORITI

Fiorentina Atalanta, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. I Viola volano, protagonisti di un’importante serie positiva con quattro vittorie consecutive messe in fila in campionato. I toscani hanno battuto Sassuolo, Verona, Pescara e Milan, scalando la classifica fino al secondo posto ed esprimendo un potenziale che era rimasto nascosto nelle prime giornate di campionato.

Si trova in un momento difficile ed esattamente speculare agli avversari invece l’Atalanta, che ha subito quattro sconfitte consecutive, le ultime due entrambe in casa. 0-3 contro la capolista Roma in campionato e ko 1-2 nella UEFA Youth League contro il Manchester United. I nerazzurri sono scivolati fuori dalla zona play off, con 8 punti al momento i bergamaschi sono chiamati a guardarsi alle spalle e a evitare innanzitutto di farsi risucchiare nei bassifondi della graduatoria.

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Si Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Antonov; Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Capasso, Di Stefano, Toci. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Dajcar; Del Lungo, Berto, Ceresoli; Renault, Zuccon, Panada, Oliveri, Lozza; Sidibe; De Nipoti, Omar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Gino Bozzi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



