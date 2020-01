Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video Rai: ottavo intrigante! (Coppa Italia)

Fiorentina Atalanta, in diretta dallo stadio Artemio Franchi, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 15 gennaio e rappresenta l’ottavo di Coppa Italia 2019-2020: una partita secca che ci riporta con la memoria alla splendida semifinale dell’ultima edizione, nella quale la Dea aveva avuto la meglio volando in finale. Un’Atalanta che sabato in campionato ha pareggiato a San Siro contro l’Inter sbagliando anche un rigore nel finale, ma si è comunque ripresa il quarto posto a braccetto con la Roma; si avvicina anche il momento dell’ottavo di Champions League e dunque questa partita servirà da trampolino di lancio ma con la speranza forte di passare il turno. La Fiorentina, dal canto suo, ha spezzato la serie negativa vincendo in volata contro la Spal, non ha certamente ritrovato le sue certezze ma i tre punti sono fondamentali per la fiducia e per sbloccarsi, o almeno provarci. Attendiamo allora con trepidazione la diretta di Fiorentina Atalanta e, nel frattempo, possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori analizzando più da vicino le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta verrà trasmessa su Rai Due, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Sarà turnover nelle probabili formazioni di Fiorentina Atalanta? Beppe Iachini sembra pensarla diversamente, anche se rispetto alle scelte di campionato potrebbe dare spazio a Ceccherini in difesa (al posto di Caceres) con la conferma di German Pezzella e Milenkovic, Terracciano andrà invece a occupare la porta mentre sulla corsie laterali Lirola e Dalbert potrebbero giocare ancora come titolari. In mediana dovrebbe rientrare Badelj, ma resta da vedere se a fargli spazio sarà Pulgar oppure Benassi, con lo spostamento del cileno sulla mezzala; possibile conferma per Castrovilli, davanti invece Kevin Prince Boateng e Cutrone si giocano la maglia e attenzione a Rachid Ghezzal, possibile partner offensivo oppure utilizzabile sulla corsia. Nell’Atalanta, Gian Piero Gasperini può concedere fiato a Gollini (dentro Sportiello) e qualche difensore, utilizzando Andrea Masiello nella linea arretrata. Possibile uscita per Toloi in questa sfida, così come per uno tra Hateboer e Gosens che consegnerà la maglia a Castagne. In mezzo dovremmo rivedere Freuler (tenuto a riposo a San Siro) con uno tra De Roon e Malinovskyi, l’ucraino può anche avanzare per sostituire Ilicic e affiancare Alejandro Gomez a fare da supporto a Muriel, probabile prima punta al posto di Duvan Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai hanno fornito per Fiorentina Atalanta ci dicono di un leggero vantaggio da parte della Dea, perchè puntando sulla sua vittoria (segno 2) andreste a guadagnare una somma pari a 2,35 volte quanto investito mentre con il successo della Viola, identificato dal segno 1, la vincita sarebbe di 2,80 volte quanto messo sul piatto. Vale invece 3,55 volte la cifra giocata il segno X per il pareggio, che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari.



