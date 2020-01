Video/ Fiorentina Spal (1-0): highlights, gol. I viola tornano a vincere con Pezzella

Nella 19^ giornata di Serie A, la Fiorentina batte per 1-0 e con estrema fatica una Spal sempre più ultima in quella che nella cornice del “Franchi” di Firenze era una vera e propria, seppur inconsueta, sfida salvezza. Come si vede nel video di Fiorentina Spal, a decidere il match ci ha pensato una rete di Pezzella all’82’ dopo che i ferraresi erano pure andati vicino al punto del clamoroso vantaggio che avrebbe scatenato uno psicodramma tra i viola: andando a spulciare tra le statistiche elaborate alla fine della gara si nota infatti come tra i gigliati e l’undici di Leonardo Semplici ci sia stato molto equilibrio, basti pensare che anzi il possesso palla ha visto prevalere i ferraresi (57% contro il 43% degli Iachini boys) mentre a livello di tiri in porta totali se ne contano di più per i padroni di casa ma di poco (11 a 9). Il dato relativo alle punizioni dice 20 a 11 per la Spal e anche i calci d’angolo vedono in lieve vantaggio i biancazzurri (4 a 3): se si guarda alla produzione offensiva risulta che Berisha ha però compiuto una parata in più del suo collega viola Dragowski mentre il numero degli attacchi totali è quasi pari con i padroni di casa a quota 113 contro i 131 degli avversari, anche se è curioso notare come quelli effettivamente pericolosi vedano in vantaggio però la Fiorentina (46 a 37); da sottolineare infine la statistica relativa ai passaggi completati con la Spal che domina (469 a 302), mostrando di aver tenuto per più tempo palla e aver giocato con autorità in trasferta ma all’atto pratico non è riuscita a trasformare in occasioni da gol questo dato e venendo punita dal maggior cinismo viola.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha visto la Fiorentina vincere in extremis contro la Spal per 1-0 ecco le parole dei tecnici delle due squadre ai microfoni della sala stampa. Giuseppe Iachini, allenatore dei gigliati, ha accolto con favore i tre punti pur rimarcando il momento delicato che sta vivendo la sua squadra: “Nelle ultime due gare abbiamo portato a casa 4 punti e abbiamo margini di crescita importanti, mostrando anche maggiore solidità: oggi avevamo cominciato bene ma poi è subentrato il timore” ha detto il coach gigliato ammettendo che i suoi forse in trasferta giocano con la testa più libera. “Oggi ci interessava solo vincere e fare strada dato che non si vinceva da mesi e questa sarà una bella iniezione di fiducia per il futuro” ha concluso Iachini che poi ha difeso Chiesa, autore di una prova opaca, ringraziandolo per il grande impegno comunque profuso. Sull’altro versante invece Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha commentato amaramente una sconfitta per lui difficile da accettare: “Purtroppo è quello che succede quando non segni: è un risultato difficile da accettare, la squadra ha fatto quello che avevamo provato in settimana ma alla fine ci manca sempre quel pizzico di cattiveria” ha spiegato il mister degli ospiti, aggiungendo che pure il pari sarebbe stato poco per la Spal vista a Firenze. “Ora non dobbiamo mollare di un centimetro e recuperare da questo colpo psicologico ma dobbiamo pure darci una mossa perché abbiamo poco tempo” ha concluso Semplici auspicandosi infine qualche innesto dal mercato di gennaio.

