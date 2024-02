DIRETTA/ Fiorentina Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (26 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Fiorentina Bologna Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di viola e rossoblù prima del via all’incontro odierno. La Fiorentina Primavera sta risalendo dopo un difficile inizio di campionato, come confermano quattro vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime otto giornate, i 26 punti complessivi in classifica indicano però un bilancio globalmente non eccezionale per i toscani, che hanno raccolto sei vittorie, otto pareggi e altrettante sconfitte; i gol segnati sono 28 e quelli al passivo altrettanti, per cui c’è uno zero nella voce della differenza reti della Primavera della Fiorentina.

Nelle ultime sei giornate ecco invece due pareggi e quattro sconfitte per il Bologna Primavera: è quindi un periodo di calo in un campionato d’altronde difficile fin dall’inizio per i felsinei. In totale, i giovani rossoblù hanno 19 punti in classifica grazie a cinque vittorie, quattro pareggi e ben tredici sconfitte, con un pessimo -19 nella voce della differenza reti, a causa di 27 gol segnati a fronte dei ben 46 invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Bologna Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA: FELSINEI IN CRISI!

Fiorentina Bologna Primavera in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Prosegue la crisi dei rossoblu che, dopo l’ultima sconfitta interna contro il Lecce, hanno visto ridotto a soli tre punti il vantaggio sul Frosinone ultimo in classifica, con le preoccupazioni per una eventuale retrocessione tornate ad accendersi in casa felsinea.

La Fiorentina in settimana ha ottenuto un risultato importante, eliminando la Roma in semifinale e conquistando così l’accesso alla finale di Coppa Italia da disputare contro il Torino. In campionato i Viola sono invece reduci da un pareggio sul campo della Lazio, la formazione toscana resta a metà classifica e con la zona play off ancora troppo lontana potrebbe essere proprio la Coppa Italia l’obiettivo principale per la Fiorentina in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Bologna Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Mercier, Stivanello, Amey; Wallius, Pyyhtia, Urbanski, Annan; Paananen; Raimondo, Rocchi.

FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2,00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











