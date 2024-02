DIRETTA/ Lazio Fiorentina Primavera (risultato finale 2-2): doppietta di Sardo! (17 febbraio 2024)

DIRETTA LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 2-2): DOPPIETTA DI SARDO!

Inizia la ripresa tra Lazio e Fiorentina. Ievoli ammonito, inizio di ripresa nervoso. Vrlic si prende il pallone in area e sigla. Giallo per Sardo e Caprini. Saná Fernandes su punizione prende la barriera, arriva Sardo che trova la rete del pari! Dutu in anticipo su Leonardelli che commette fallo, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del rigore. Termina il match, pari della Lazio in rimonta. (agg. Umberto Tessier)

LA RIAPRE SARDO!

Inizia il match tra Lazio e Fiorentina. Ci prova subito Cappelli, palla fuori. Sene! La sblocca la Fiorentina! Il centravanti supera Dutu e poi la mette alle spalle di Renzetti in uscita disperata. Raddoppia la Fiorentina! Uno-due micidiale! Sene scende sulla sinistra e serve Vitolo che da due passi supera Renzetti. Sardo! La riapre la Lazio! Da posizione defilata salta due avversari e poi la piazza all’incrocio! Termina una bella prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Fiorentina Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

SI GIOCA

Tutto è pronto per il fischio d’inizio che darà il via alla diretta di Lazio Fiorentina Primavera, ma con quali numeri statistici le due squadre arrivano a questo affascinante incontro? La Lazio Primavera è in netto calo con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei partite, che stanno rovinando un cammino fino a quel momento eccellente: in totale abbiamo 34 punti in classifica per i giovani biancocelesti, la Lazio infatti ha raccolto nove vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte e mantiene di un soffio positiva anche la differenza reti (+1), grazie a venticinque gol segnati a fronte dei ventiquattro incassati.

Curiosamente, la Fiorentina Primavera globalmente sta vivendo un campionato più difficile, però è imbattuta da sette giornate, con quattro vittorie e tre pareggi: la classifica così adesso è discreta, con 25 punti che sono frutto di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, avendo anche equilibrato la differenza reti, perché per i viola sono ventisei sia i gol all’attivo sia quelli al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Fiorentina Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA: I VIOLA IN RIPRESA!

Lazio Fiorentina Primavera in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Viola in serie-sì con la Fiorentina che sta abbandonando le ultime posizioni in classifica, l’ultima vittoria interna contro la Juventus è stato il settimo risultato utile consecutivo ottenuto dai Viola in campionato e in questo periodo sono arrivate anche le vittorie in Coppa Italia contro Milan e Roma.

La Lazio dalla sua ha perso l’occasione di salire di nuovo al secondo posto in classifica uscendo sconfitta dallo scontro diretto contro il Torino, biancazzurri scivolati nel blocco a quota 34 punti tra la quinta e la settima piazza, a quota 34 punti assieme ad Atalanta e Sassuolo e dunque con la necessità di un cambio di passo per sfruttare una classifica ancora molto corta alle spalle della capolista Inter, ma anche per evitare di ritrovarsi sbalzati fuori dalla zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio Mirko Fersini di Formello. Per la Lazio, Stefano Sanderra schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magro; Bedini, Petta, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; Napolitano; Sulejmani. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











