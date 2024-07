DIRETTA FIORENTINA REGGIANA/ Video streaming tv: ci sono 10 precedenti ufficiali (amichevole, 19 luglio 2024)

DIRETTA FIORENTINA REGGIANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Reggiana è dietro l’angolo: l’amichevole di questa sera ci consegna dieci precedenti ufficiali, che sono andati in scena in diversi contesti. Agli albori del calcio in Italia abbiam avuto una doppia sfida nella stagione precedente alla creazione della Serie A unica (1928-1929) e due nell’annata seguente con entrambe le squadre finite in Serie B, poi abbiamo uno stacco temporale di 63 anni per ritrovare l’incrocio nel secondo turno di Coppa Italia, quindi nel 1994-1995 le due sfide in Serie A che sono state replicate anche nel 1996-1997. Il dato è netto: la Fiorentina non ha mai perso contro la Reggiana, anche se ha vinto solo la metà esatta di queste dieci partite.

La più recente era andata in scena all’Artemio Franchi e stiamo ormai parlando di 27 anni fa: sulla panchina viola sedeva Claudio Ranieri mentre l’allenatore della Reggiana era Francesco Oddo, i viola avevano dominato e già dopo 18 minuti vincevano 2-0 con i gol di Gabriel Batistuta e Anselmo Robbiati. Nel secondo tempo l’attaccante argentino aveva fatto doppietta chiudendo i conti; l’ultima partita in cui la Reggiana ha fatto punti contro la Fiorentina è quella d’andata di quel campionato di Serie A, poco da segnalare perché a Reggio Emilia il match era terminato senza reti, ora si torna a giocare tra queste due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI FIORENTINA REGGIANA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Fiorentina Reggiana non sarà a disposizione sui canali della nostra televisione ma ci sarà comunque un modo per seguirla: infatti l’amichevole, come già annunciato, sarà fornita dalla piattaforma DAZN. Come noto la modalità per assistere a Fiorentina Reggiana è quella della diretta streaming video: dovrete essere abbonati al servizio e poi potrete attivare il vostro account di DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FIORENTINA REGGIANA: TORNANO IN CAMPO I VIOLA!

Dopo il test in famiglia i viola fanno sul serio: la diretta di Fiorentina Reggiana ci fa compagnia a partire dalle ore 20:00 di venerdì 19 luglio, la squadra di Raffaele Palladino deve forzare i tempi perché ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, inizierà molto presto la sua stagione ufficiale dovendo affrontare il terzo turno preliminare di Conference League, dunque chiaramente le sue tappe anticipano quelle di altre squadre e per di più quest’anno si tratta di definire un progetto con un allenatore nuovo.

Sarà interessante scoprire cosa succederà oggi contro la Reggiana, una squadra che allo stesso modo ha cambiato tecnico: Alessandro Nesta lo scorso anno ha sfiorato i playoff in Serie B e poi è andato in Serie A ad allenare il Monza, proprio l’ex squadra di Palladino. Sulla panchina granata è arrivato William Viali e quindi c’è tanta curiosità anche per la formazione che ancora una volta andrà a caccia di post season in cadetteria. Ora aspettiamo la diretta di Fiorentina Reggiana provando a fare qualche considerazione sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA REGGIANA

Importanti considerazioni circa la diretta Fiorentina Reggiana possono essere fatte sul modulo, visto che Palladino gioca prevalentemente con il 3-4-2-1: secondo questo schema allora potremmo vedere Pietro Terracciano tra i pali con una difesa formata da Luca Ranieri, Krastev e Lucchesi così da provare anche qualche giovane, a questo punto a sinistra giocherebbe uno tra Biraghi e Parisi mentre a destra si allarga Kayode che farebbe staffetta con Pierozzi, nel mezzo Mandragora e Alessandro Bianco avanzando e accentrando Sottil e Kouamé, che farebbero da supporto a Beltran o Kean in posizione di centravanti.

Possibile 3-5-2 per la Reggiana di Viali: il veterano Bardi in porta, davanti a lui Meroni, Rozzio e Diego Stramaccioni (dalla Juventus) a formare la difesa, Fiamozzi e Filip Brekalo possono essere invece i due laterali che accompagneranno un centrocampo nel quale Reinhart può fare il regista alternandosi con Cigarini, lasciando spazio a Kabashi e uno tra Sersanti e Bryan Blanco come mezzali. Nel reparto avanzato è sicuramente interessante l’arrivo di Gondo, potrebbe essere lui la prima punta titolare ma naturalmente attenzione all’esperienza di Stefano Pettinari, a fare da attaccante mobile avremo Vido che può giocare eventualmente anche come trequartista.

