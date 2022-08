DIRETTA/ Fiorentina Cremonese video streaming tv: appena 3 precedenti al Franchi

DIRETTA FIORENTINA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Fiorentina Cremonese diamo uno sguardo ai precedenti tra le due compagini. All’Artemio Franchi le due squadre si sono trovate di fronte in tre occasioni con due successi per i viola e un pareggio. Si parla di gare disputate in Serie A tra il 1989 e il 1996. Le due compagini dunque non si trovano di fronte da un bel po’ di tempo. In Toscana la squadra viola si impose col risultato di 3-2 quando il calendario diceva primo ottobre 1995.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Non solo Bajrami, nel mezzo spunta pure Vranckx

La Cremonese non fa punti in casa dell’avversario odierno invece dall’aprile del 1992 quando non si andò oltre il risultato di 1-1. Nel 2013 le due squadre si sono trovate di fronte per un’amichevole terminata clamorosamente 7-1. I viola erano andati in gol con le doppiette di Mario Gomez e Giuseppe Rossi oltre alle reti di Ljajic, Hegazy e Iakovenko, il gol della bandiera lo mise a segno Brighenti. I grigiorossi tornano dopo un’infinità di tempo in Serie A e ricorderanno questa gara anche in caso di risultato negativo. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Scambio Bajrami-Zurkowski, Italiano: "Jovic e Dodo..."

DIRETTA FIORENTINA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cremonese non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic rinnova: "Vogliamo la Champions League"

FIORENTINA CREMONESE: ITALIANO VUOLE PARTIRE FORTE!

Fiorentina Cremonese, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Tornano i grigiorossi in Serie A dopo 23 anni lontani dalla massima serie: l’emozionante promozione conquistata in cadetteria all’ultima giornata nella scorsa stagione andrà ora consolidata con un difficile impegno esterno all’esordio, con la formazione lombarda che ha cambiato molto a partire dall’allenatore, col passaggio della guida tecnica da Pecchia ad Alvini.

La Fiorentina inizierà subito con i giri a 1000 il campionato, con l’impegno infrasettimanale del preliminare di Conference League contro il Twente da alternare alle prime sfide di campionato. La Fiorentina tornerà in Europa e terrà molto a superare il primo ostacolo per entrare nella fase a gironi della competizione. Il primo ottobre 1995 Fiorentina e Cremonese si sono affrontate per l’ultima volta in campionato allo stadio Artemio Franchi: vinsero 3-2 i viola, con i grigiorossi che non hanno mai vinto in casa dei toscani in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez. Risponderà la Cremonese allenata da Massimiliano Alvini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Castagnetti, Pickel, Milanese, Quagliata; Ciofani, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA