DIRETTA/ Fiorentina Cremonese streaming video tv: è dominio viola nei 17 precedenti

DIRETTA FIORENTINA CREMONESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Cremonese ci consegna non pochi precedenti, ma solo uno in Coppa Italia: ovviamente la partita giocata lo scorso 5 aprile, e vinta dalla Fiorentina per 2-0 allo Zini. Possiamo allora notare che i viola entrano nella semifinale di ritorno con una striscia di imbattibilità davvero lunghissima, e che è aperta da ben 94 anni: tanto è passato da un clamoroso 6-0 a favore della Cremonese, che rappresenta l’unica vittoria grigiorossa (eravamo ancora nella Divisione Nazionale, la Serie A a girone unico sarebbe scattata qualche mese dopo).

Probabili formazioni Fiorentina Cremonese/ Quote: Luka Jovic potrà trovare spazio?

Il bilancio totale ci racconta di 9 vittorie della Fiorentina e 7 pareggi; i viola hanno vinto le ultime tre partite, l’ultima al Franchi è il pirotecnico 3-2 nella prima giornata dell’attuale campionato con gol decisivo di Rolando Mandragora al 95’ minuto. In precedenza i viola si erano portati in vantaggio con Giacomo Bonaventura, ma erano stati ripresi da David Okereke; alla rete di Luka Jovic aveva invece risposto, a metà del secondo tempo, Matteo Bianchetti ma il ritorno in Serie A della Cremonese dopo 26 anni era stato rovinato appunto all’ultimo secondo. Vedremo cosa succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Fiorentina Roma (1-2) gol e highlights: Coppa Italia Primavera ai giallorossi!

FIORENTINA CREMONESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cremonese sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia e trasmette sulla sua rete ammiraglia il match di Firenze, inoltre ci sarà anche la trasmissione in diretta streaming video di Fiorentina Cremonese, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

FIORENTINA CREMONESE: VIOLA VICINI ALLA FINALE!

Fiorentina Cremonese, in diretta giovedì 27 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenza, sarà una sfida in programma per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023. Ci si gioca tanto questa sera, in ballo il destino di due stagioni: sarà una serata rovente.

Probabili formazioni Fiorentina Cremonese/ Diretta tv: aria di novità

La gara d’andata dello Zini di Cremona è terminata 0-1 per la Fiorentina: timbro al 20’ di Cabral su assist di Biraghi e raddoppio al 75’ con Nico Gonzalez su calcio di rigore. Per raggiungere la finale, la Cremonese dovrà ribaltare il risultato con una vittoria con tre reti di scarto. In caso di successo con due reti di differenza, si andrà ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CREMONESE

Italiano e Ballardini alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Fiorentina Cremonese. Partiamo dai gigliati, in campo con il 4-3-3. Jovic in vantaggio su Cabral per una maglia da titolare: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Jovic, Sottil. Passiamo adesso ai lombardi, in campo con il 3-5-2: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, lochoshvili, Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri, Dessers, Tsadjout.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Cremonese vedono favorita la formazione di Vincenzo Italiano. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,35, il pareggio è a 4,80, mentre il successo della Cremonese paga 8,80 volte la posta. Si profila una gara con diverse reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,98 e Over 2,5 a 1,75. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA