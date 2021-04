Diretta/ Fiorentina Empoli (Primavera) streaming video TV: derby toscano

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA: SFIDA APERTA NONOSTANTE IL PRONOSTICO…

Fiorentina Empoli, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Derby toscano tra due squadre separate da un solo punto in classifica, 24 per i vola e 23 per gli azzurri che hanno rispettivamente 3 e 2 punti di distanza rispetto al Bologna quartultimo, in zona play out. Il che significa che la squadra che dovesse uscire sconfitta da questa sfida potrebbe doversi trovare a fare i conti con pesanti difficoltà di classifica, rischiando lo spareggio per non retrocedere.

La Fiorentina sta attraversando un momento difficile, domenica scorsa ha incassato una cinquina sul campo del Cagliari che ha costretto i viola a mettere da parte le velleità di qualificazione ai play off, concentrandosi sulla necessità di blindare la salvezza. L’Empoli resta a +2 sulla zona play out ma è reduce da 4 risultati utili consecutivi, con un 2-2 contro la Sampdoria capolista dopo la doppia vittoria contro Spal e Sassuolo.

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Inter Primavera allo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Buscè con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Pratelli; Martini, Rizza, Fradella, Belardunelli; Degli Innocenti, Sidibe, Simic; Baldanzi; Lipari, Ekong.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Fiorentina Empoli, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



