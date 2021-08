DIRETTA/ Fiorentina Espanyol video streaming tv: l’iniziativa viola (amichevole)

DIRETTA FIORENTINA ESPANYOL: L’INIZIATIVA VIOLA

Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Espanyol, diamo spazio a una curiosità che potrebbe incuriosire tifosi viola e appassionati. La Fiorentina infatti – scrive il Corriere Fiorentino – entra nell’era del collezionismo digitale grazie agli “Ntf”, acronimo di “token non fungibili”. Di cosa si tratta? Parliamo di oggetti da collezione virtuali e unici, impossibili da modificare, che si possono conservare, scambiare o vendere come quelli fisici. A garantire la loro autenticità c’è la blockchain, un registro digitale crittografato che certifica il proprietario e lo protegge dal rischio di falsificazioni o duplicati. La Fiorentina, dopo la Juventus, è il secondo club di Serie A a lanciare la propria collezione virtuale, un progetto chiamato “Viola 9.5”, che richiama il novantacinquesimo anniversario della fondazione del club. Sulla piattaforma Genuino sono in vendita gli Nft di 95 maglie viola in edizione limitata al costo di 159,54 euro, numerati da 1 a 95 e tracciati in blockchain, accompagnati anche da una versione fisica della casacca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA ESPANYOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fiorentina Espanyol, gli appassionati potranno però vedere il match in diretta streaming video per questa partita amichevole, se saranno in possesso di un abbonamento a Timvision, che trasmetterà in esclusiva sulla sua piattaforma la partita per tutti coloro che si collegheranno tramite dispositivi come smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA FIORENTINA ESPANYOL: TEST EUROPEO PER ITALIANO!

Fiorentina Espanyol, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la Unbeatables Cup, competizione che vedrà impegnate anche Betis Siviglia e Roma nella sfida sul campo degli spagnoli, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la sindrome da morte improvvisa. Un’iniziativa nel nome di Davide Astori e Dani Jarque, giocatori dei due club accomunati da una tragica, prematura scomparsa. Dopo il ritiro a Moena per la Fiorentina si tratterà comunque del primo test internazionale: un modo anche per alzare il livello della preparazione, dopo aver scaldato i motori con le vittorie contro formazioni dilettantistiche come l’Ostermunchen o il Levico Terme, oppure contro squadre di Serie C come la Virtus Verona.

L’Espanyol è scesa in campo lo scorso 30 luglio nel suo ultimo test precampionato, vincendo 0-2 in casa del Cadice: i Pericos sono tornati nella Liga dopo un solo anno di purgatorio in seconda divisione e lavorano per assestarsi di nuovo ai livelli di alcuni anni fa, basti pensare che solo due stagioni fa i biancazzurri sono stati protagonisti in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ESPANYOL

Le probabili formazioni di Fiorentina Espanyol, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Saponara, Vlahovic, Sottil. Risponderà l’Espanyol allenato da Vicente Moreno con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Garcia; Victor Gomez, Calero, Cabrera, Pedrosa; David Lopez, Darder; Embarba, Melendo, Wu Lei; Raul de Tomas.

