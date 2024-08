DIRETTA FIORENTINA FRIBURGO: ULTIMO TEST AMICHEVOLE

Ultima amichevole per gli uomini di Palladino in questa diretta Fiorentina Friburgo, un test molto importante per vedere l’ultimo tassello della corsa alla preparazione in vista della Serie A, e tutto questo potremmo viverlo oggi sabato 10 agosto con inizio alle ore 15,30. La partita non è facile per la Viola che affronta un avversario che sulla carta è di pari livello, ma con qualche minuto in più nelle gambe per via della preparazione iniziata prima.

Molti punti di domanda sia in chiave mercato che dal punto di vista della tattica, tanti infatti gli errori difensivi della squadra di Firenze che deve abituarsi dalla difesa a quattro a quella a tre. Il Friburgo potrebbe fare male ma non dovrebbe subire chissà quale imbarcata la squadra di Palladino. Siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Fiorentina Friburgo…

FIORENTINA FRIBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Giorno fortunato per i tifosi Viola poiché la diretta Fiorentina Friburgo sarà disponibile, o meglio la diretta streaming video, sebbene su abbonamento perché la partita amichevole sarà visibile sulla piattaforma digitale DAZN.

FIORENTINA FRIBURGO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Fiorentina Friburgo alle probabili formazioni del match: svetta in difesa Pongracic per la Viola, giocatore che sta stupendo con le sue letture in questo precampionato. In attacco Beltran sarà alle spalle di Kean con Colpani che andrà ad occupare il posto di Nico Gonzalez in attesa di capire cosa succederà con l’argentino.

Per i tedeschi invece dovrebbero giocare l’italiano Grifo sulla fascia mentre in mediana ci sarà Rohl, giovane centrocampista che si sta facendo notare dagli osservatori di tutta Europa. In attacco Holer prenderà parte alla partita come attaccante centrale pronto a dialogare con chi sarà alle sue spalle o sugli esterni.

FIORENTINA FRIBURGO, LE QUOTE

Analizziamo infine le quote della diretta Fiorentina Friburgo, sfida che secondo la Sisal vede un netto equilibrio: 2 per la viola con il segno 1: 2,4 per i tedeschi se decideste di giocare il segno 2. Mentre la X che decreta il pareggio è segnato a 2,8.