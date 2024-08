DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN: TEST IN FAMIGLIA!

La diretta Juventus Juventus Next Gen rappresenta un’amichevole in famiglia nel mondo bianconero: sono di fronte infatti la prima squadra bianconera, reduce dalle amichevoli internazionali che non sono andate benissimo, e la Under 23 che dallo scorso anno ha cambiato nome, ma resta affidata a Paolo Montero come già nella stagione precedente, dopo che l’allenatore uruguayano ha guidato la Juventus “maggiore” nelle ultime due partite della scorsa Serie A, a seguito dell’immediato esonero di Massimiliano Allegri dopo i fatti della finale di Coppa Italia.

La diretta Juventus Juventus Next Gen si gioca all’Allianz Stadium e lo stadio dovrebbe essere esaurito, ma chiaramente si tratterà di un test non propriamente probante: la Under 23 bianconera giocherà ancora in Serie C, è come detto un’amichevole in famiglia e la differenza di potenziale ci sarà tutta. Vedremo comunque cosa succederà, aspettando che la diretta di Juventus Juventus Next Gen prenda il via possiamo valutare le potenziali mosse di Thiago Motta in termini di formazione di questa intrigante amichevole.

JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Juventus Next Gen viene trasmessa nel nostro Paese sui canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, numeri 201 e 202 del decoder, e ovviamente per tutti gli abbonati all’emittente ci sarà la possibilità di seguire l’amichevole anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Dovrete avere anche un abbonamento a DAZN per un’altra opzione che riguarda la diretta Juventus Juventus Next Gen in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS JUVENTUS NEXT GEN

Cosa dire della diretta Juventus Juventus Next Gen per quanto riguarda le formazioni? Thiago Motta sceglie presumibilmente un 4-2-3-1 che può diventare 4-1-4-1 a seconda degli interpreti in campo. In porta l’alternanza tra Di Gregorio e Perin che potrebbe continuare anche in stagione, poi una linea difensiva nella quale Cambiaso potrebbe nuovamente essere provato a sinistra, eventualmente con Danilo sull’altra corsia e una coppia centrale con Bremer e Gatti, Dani. A centrocampo il fulcro della manovra potrebbe essere rappresentato da Douglas Luiz.

Il modulo potrebbe poi prevedere Fagioli e Locatelli ad avanzare il loro raggio d’azione senza ovviamente dimenticarsi di Miretti, che può anche partire titolare nella diretta Juventus Juventus Next Gen. Come prima punta dovrebbe giocare Vlahovic, poi si rimane in attesa degli eventi per quanto riguarda le corsie laterali: con Federico Chiesa fuori dai giochi avrà spazio Timothy Weah, da capire l’altro elemento che occuperà lo slot aspettando che il calciomercato regali un altro giocatore.