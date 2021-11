Diretta/ Fiorentina Genoa (Primavera) streaming video tv: viola per il riscatto

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA: AI VIOLA SERVONO I 3 PUNTI

Fiorentina Genoa, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Dopo 5 vittorie consecutive che avevano portato la Fiorentina a scalare la classifica fino al secondo posto, sabato scorso è arrivata una battuta d’arresto per i Viola, sconfitti nel derby contro i campioni d’Italia in carica dell’Empoli.

Alla Fiorentina serviranno dunque i 3 punti per mantenere la scia del Napoli secondo. Per ottenerli i Viola chiederanno spazio a un Genoa in crisi nera, con i giovani Grifoni che sabato scorso, perdendo 2-4 il derby contro la Sampdoria, hanno subito la terza sconfitta consecutiva. Dopo un’ottima partenza il Genoa sta progressivamente scendendo in classifica, ora a 13 punti fuori anche dalla zona play off dopo che a inizio stagione i rossoblu si erano proiettati al secondo posto.

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione SI Live 24.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Antonov; Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Capasso, Di Stefano, Toci. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Gino Bozzi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



