Diretta/ Fiorentina Genoa streaming video tv: i Grifoni al terzo tecnico (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA GENOA: LIGURI ALLO SBANDO!

Fiorentina Genoa, in diretta lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I Grifoni dopo l’esonero di Andriy Shevchenko ripartono col loro terzo tecnico in panchina, Abdoulay Konko, che a sua volta cederà probabilmente il testimone a Bruno Labbadia. Tante problematiche per i rossoblu che dopo il ko in Coppa Italia contro il Milan cercano punti salvezza in una situazione che appare molto complicata.

La Fiorentina dopo il poker incassato col Torino ha vissuto un momento complicato ma in Coppa Italia i viola hanno vissuto una giornata esaltante, calando una cinquina ai supplementari in casa del Napoli e guadagnandosi i quarti di finale, provando ora a rilanciarsi in chiave Europea per tenere il ritmo di Lazio e Roma. All’andata toscani corsari a Marassi col punteggio di 1-2, 1-1 invece nell’ultimo precedente a Firenze disputato il 7 dicembre 2020.

DIRETTA FIORENTINA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Genoa di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genoa, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Ikone, Vlahovic, Gonzalez. Risponderà il Genoa allenato da Abdoulay Konko con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Rovella, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.

