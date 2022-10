Diretta Fiorentina Hearts/ Streaming video tv: viola per il riscatto (Conference)

DIRETTA FIORENTINA HEARTS: OCCASIONE PER TORNARE ALLA VITTORIA!

ùFiorentina Hearts, in diretta giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Una sfida importante per le sorti del gruppo A e che arriva per i viola dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Lazio per 0-4.

La Fiorentina ha raccolto 4 punti fin qui, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Gli Hearts, invece, sono a quota 3 punti. Nell’ultimo turno la formazione gigliata è riuscita a imporsi 0-3 sul campo degli scozzesi: gol vittoria firmati da Mandragora, Kouame e Jovic.

FIORENTINA HEARTS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Fiorentina Hearts sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Hearts Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA HEARTS

Ancora qualche ballottaggio da valutare per Italiano e Neilson, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorentina Hearts. Reduci dal pesante 0-4 contro la Lazio, i gigliati scendono in campo con il 4-3-3: Gollini, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Bonavenutra, Amrabat, Barak, Kouamè, Cabral, Saponara. Passiamo adesso alla formazione scozzese, in campo con il 3-4-3: Gordon, Devlin, Kingsley, Cochrane, Smith, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, Ginnelly, Shankland, McKay.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Hearts vedono la formazione di Vincenzo Italiano nettamente favorita. Prendiamo spunto dalle quotazioni di Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,12, il pareggio è quotato 8,00, mentre il successo degli Hearts paga 18,00 volte la posta. Secondo i bookmakers si profila una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,45, mentre l’Over 2,5 è a 1,48. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,75 e 1,40.

