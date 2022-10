Diretta/ Hearts Fiorentina streaming video tv: viola a Tynecastle (Conference)

DIRETTA HEARTS FIORENTINA: VIOLA FAVORITI, NON POSSONO SBAGLIARE!

Hearts Fiorentina, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il Tynecastle Park di Edimburgo, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Conference League. Trasferta in Scozia per i viola che sono in ritardo sia in campionato che in Europa. Il ritorno in campo continentale non è stato all’altezza delle aspettative per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, costretto a vincere a Tynecastle per sperare ancora nella qualificazione dopo il pari interno contro il Riga e la dura sconfitta in Turchia contro il Basaksehir.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA/ Quote, il ritorno di Milenkovic

Dall’altra parte gli Hearts sono reduci da un poker subito nella Premier League scozzese contro i Rangers. I Jambos sono nel gruppo delle quinte con una partenza non troppo brillante in campionato ma nel girone di Conference League hanno battuto i lettoni in trasferta e sono al momento secondi, due punti avanti alla Fiorentina che vede questo scontro come un match chiave per sperare di andare avanti nella competizione.

Probabili formazioni Hearts Fiorentina/ Diretta tv, si rivedono Milenkovic e Nico?

HEARTS FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Hearts Fiorentina sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Hearts Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Hearts Fiorentina, match che andrà in scena al Tynecastle Park di Edimburgo. Per gli Hearts, Robbie Neilson schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Haring, Grant, Halliday; Forrest, Shankland, McKay. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Jovic.

Diretta/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 1-0): i bergamaschi restano in vetta

HEARTS FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Hearts Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’Hearts con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.











© RIPRODUZIONE RISERVATA