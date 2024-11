DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA, CHE SFIDA

Un vero e proprio big match della categoria per quanto visto fin qui. La diretta Fiorentina Inter Primavera si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 13:00 e vedrà la terza in classifica ospitare la quinta, distanti tre lunghezza.

I viola hanno perso il 28 ottobre contro il Milan, ma c’è già stato il riscatto con la Cremonese per 4-2. Prima del ko con i rossoneri ci sono stati tre successi consecutivi contro Roma per 3-1. Juventus per 2-0 e 4-2 alla Sampdoria.

La sconfitta nel derby del 22 settembre sembrava aver scoraggiato i nerazzurri, ma a dire il vero dopo quella partita ci sono state solamente vittorie e pareggi per l’Inter: 1-1 e 0-0 con Verona e Lecce più i successi contro Sampdoria, Empoli e Monza.

DOVE VEDERE DIRETTA TV FIORENTINA INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La partita in diretta Fiorentina Inter Primavera si potrà vedere tranquillamente in tv, in chiaro e gratuitamente su Sportitalia. Lo stesso identico discorso vale per la diretta streaming, visibile sull’applicazione e sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Se siete interessati alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter Primavera, questo è il paragrafo che fa per voi. I viola si schiereranno secondo il modulo 4-3-3 con Leonardelli in porta, difesa a quattro formata da Trapani, Elia, Romani e Scuderi. A centrocampo Harder, Keita e Ievoli mentre davanti Bertolini, Tarantino e Caprini.

La risposta dell’Inter arriva con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Calligaris, protetto da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Motta. Topalovic e Berenbruch mezzali mentre Zanchetta starà in regia. De Pieri e Quieto esterni, Lavelli punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Chiudiamo l’attenta analisi su questa partita con le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Inter Primavera. A partire con i favori del pronostico è la squadra ospite a 1.97 contro l’1 fisso che si può trovare a 3.20. Il segno X invece è quotato 3.50.

Per quanto riguarda le reti, il Gol è dato a 1.52 mentre il No Gol ovvero massimo una squadra a segno è a 2.20. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.60 e 2.05