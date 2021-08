Diretta/ Fiorentina Juventus streaming video tv: ambizioni da rilanciare (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS: CHE SFIDA!

Fiorentina Juventus, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 16.30 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Ambizioni da rilanciare per due formazioni che puntano a tornare a lottare per il vertice in categoria. L’anno scorso il campionato dei viola non è stato esaltante, con la squadra che ha flirtato a lungo pericolosamente con la zona retrocessione. La stagione della Fiorentina è stata però nobilitata dalla conquista della Coppa Italia Primavera, vinta in finale contro la Lazio, trofeo valso la conferma al tecnico Alberto Aquilani.

La Juventus ha invece lottato a lungo per l’inserimento nella zona altissima della classifica, alla fine però si è dovuta accontentare dei play off con l’avventura chiusasi già ai quarti di finale contro i futuri campioni d’Italia dell’Empoli. Una delusione già archiviata per la Primavera juventina che punta ora al rilancio in un torneo sulla carta competitivo, ma che vede i bianconeri mettere in mostra talenti interessanti, molti già nel giro delle varie Nazionali giovanili.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dainelli, Frison, Rocchetti, Caio, Koffi, Kastrev, Neri, Agostinelli, Di Stefano, Milani, Petronelli. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senko, Savona, Turicchia, Ledonne, Nzouango, Muharemovic, Mbangula, Bonetti, Turco, Hasa, Chibozo.

