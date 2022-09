DIRETTA/ Fiorentina Juventus video streaming tv: l’arbitro sarà Daniele Doveri

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS: ECCO L’ARBITRO

Fiorentina Juventus sarà diretta da Daniele Doveri con ad aiutarlo i guardalinee Stefano Alassio e Alberto Tegoni. Il quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi con Var Gianluca Aureliano e Avar Luca Mondin. Doveri è nato a Volterra il 10 novembre del 1977 e appartiene alla sezione di Roma 1. Di professione principale fa l’impiegato, arbitro dal marzo del 1996 quando aveva appena 19 anni. In Serie D viene promosso nella stagione 2002/03 per poi salire nel 2006 tra i professionisti in Serie C.

Il debutto in cadetteria arriva il 29 agosto del 2009 per la sfida del Conero Ancona Salernitana mentre in A ci arriva il primo marzo del 2010 per Chievo Cagliari alla giovanissima età di 32 anni. Nel 2019 ha vinto il Premio Giovanni Mauro. Inoltre dal 2018 è arbitro internazionale mentre dal 2022 è diventato Var in campo europeo. Curiosamente anche la gara Juventus Fiorentina di Coppa Italia dello scorso anno, semifinale di ritorno terminata 2-0 con gol di Bernardeschi e Danilo, fu arbitrata dal fischietto. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE FIORENTINA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Fiorentina Juventus non sarà una di quelle che per questa 5^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Fiorentina Juventus sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

SFIDA AD ALTA TENSIONE

Fiorentina Juventus, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Viola in crisi offensiva, dopo tre 0-0 consecutivi contro Empoli, Twente e Napoli la squadra di Italiano è rimasta a secco anche nel turno infrasettimanale a Udine, dove non è arrivato però un pareggio bensì una sconfitta che ha allontanato i toscani dal vertice della classifica.

Ha ripreso invece ossigeno la Juventus battendo 2-0 lo Spezia in casa. E’ arrivato anche il primo gol di Milik in bianconero e ora Allegri aspetta l’inserimento di Paredes a centrocampo per rinforzare ulteriormente una rosa che finora non ha praticamente mai potuto contare neanche su due pezzi da novanta come Di Maria e Pogba. Ultimo precedente a Firenze tra le due squadre all’ultima giornata dello scorso campionato con vittoria viola per 2-0, ultima vittoria bianconera allo stadio Franchi lo 0-3 del primo dicembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Juventus, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes; Cuadrado, Miretti, Kostic; Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











