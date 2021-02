Diretta/ Fiorentina Milan (Coppa Italia Primavera) streaming video tv: ottavo incerto

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA: SFIDA INCERTA!

Fiorentina Milan, in diretta dallo stadio Bozzi di Firenze, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Primavera Tim Cup. Ottavo incerto visto che entrambe le squadre stanno vivendo un momento di forma eccellente e l’ultima giornata di campionato ha fatto segnare vittorie importanti per entrambe le compagini. La Fiorentina ha battuto 2-1 l’Inter in rimonta con i gol di Munteanu e Di Stefano, ribaltando una situazione molto complicata dopo lo svantaggio e reagendo alle ultime due sconfitte subite in campionato. Il Milan dalla sua dopo la sconfitta nel recupero contro il Torino è tornato al successo rialzando la testa contro la Spal, che pure era reduce da un successo contro la capolista Roma. I rossoneri hanno vinto 2-0 con i gol di Tonin e Olzer, la squadra di Giunti cerca continuità per risalire verso la zona play off in classifica e proverà a sfruttare l’impegno di Coppa Italia per mettere minuti sulle gambe, al secondo impegno infrasettimanale consecutivo dopo la ripresa.

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale della Primavera Tim Cup, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Milan Primavera presso lo stadio Bozzi di Firenze. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Luci; Chiti, Fiorini, Frison; Milani, Bianco, Corradini, Agostinelli, Pierozzi; Spalluto, Munteanu. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Jungdal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzer, Roback.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fiorentina Milan Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.10 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.10 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.40 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

