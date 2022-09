Diretta/ Fiorentina Milan Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: si gioca!

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Fiorentina Milan Primavera sta finalmente per cominciare, noi allora andiamo a curiosare nella storia recente di questa partita, che è curiosamente a senso unico, tutto in favore dei viola. Gli ultimi dieci precedenti di Fiorentina Milan Primavera, infatti, sono stati giocati tutti da domenica 6 maggio 2018 in poi e vedono un bilancio di otto vittorie per la Fiorentina Primavera, due pareggi e nessun successo rossonero.

Non solo: i due pareggi sono giunti entrambi entro il 25 maggio 2019 e da allora in poi sono state giocate altre sette partite, terminate tutte con vittorie gigliate, per cui i viola hanno una fenomenale striscia di vittorie consecutive ancora aperte, una sorte di maledizione per il Milan Primavera, che proverà a sfatarla oggi pomeriggio, anche se in trasferta. Adesso però basta pensare al passato, anche se recente: parola al campo per la diretta di Fiorentina Milan Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

Fiorentina Milan, in diretta venerdì 2 settembre 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri in ripresa dopo un avvio di campionato difficile, due sconfitte contro Frosinone e Sampdoria riscattate dalla cinquina che i ragazzi di Ignazio Abate sono riusciti a rifilare al Cesena: oltre che una boccata d’ossigeno in classifica, una vittoria importante anche sul piano della fiducia per il Milan.

La Fiorentina dopo due vittorie consecutive contro Udinese e Empoli ha pareggiato sul campo del Cagliari, risultato comunque positivo in una trasferta mai agevole sul campo della formazione sarda, l’anno scorso competitiva per la rincorsa Scudetto. Il 13 marzo scorso i viola hanno vinto 3-1 l’ultimo precedente interno contro il Milan nel campionato Primavera, rossoneri vincenti per l’ultima volta in casa della Fiorentina il 21 gennaio 2017 col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Biagetti, Amatucci, Distefano, Vitolo, Denes, Falconi, Favasuli, Krastev, Toci, Kayode. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bartesaghi; Zeroli, Marshage; Omoregbe, Cuenca, Gala; El Hilali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











