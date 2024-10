DIRETTA FIORENTINA MILAN, GARA APERTA!

I toscani se la vedranno contro i rossoneri in questa settima giornata di Serie A. La diretta Fiorentina Milan potrebbe riservare più spettacolo di quanto già si pensi in questo turno di campionato di domenica 6 ottobre 2024 alle ore 20:45. I gigliati hanno cominciato con il piede giusto in Europa battendo 2-0 i The New Saints. Prima del pareggio deludente contro l’Empoli, ecco da registrare la miglior Fiorentina della vittoria ovvero il successo per 2-1 contro la Lazio.

DIRETTA/ Juventus Fiorentina Primavera (risultato finale 0-2): colpo viola e primo posto! (6 ottobre 2024)

Il Milan va molto bene in Italia con i successi recenti contro Venezia, Inter e Lecce. In Champions League invece per ora il Diavolo ne ha perse due in stagione ovvero 3-1 a San Siro contro il Liverpool e il ko per 1-0 col Leverkusen..

DIRETTA IN TV FIORENTINA MILAN, COME SEGUIRE LA PARTITA STREAMING VIDEO

Se siete interessati alla diretta Fiorentina Milan, sappiate che si può vedere sia su DAZN che su Sky senza alcun problema. Anche la diretta Fiorentina Milan in streaming video esiste ed è possibile usufruirne per questa partita. Sky e Moto andranno molto e a meno.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: doppio dubbio tattico (Serie A, oggi 6 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Vediamo quali sono ad oggi lei probabili formazioni della diretta Fonseca Fiorentina. La squadre Viola predilige il modulo 4-2-3-1 con De Gea in porta, difesa a quattro con Dodô, Comuzzo, Ranieri e Biraghi. In mediana, Cataldi e Bove con Colpani, Gudmundsson e Gosens a dare un mano a Kean.

Il Milan scenderà sul terreno di gioco con lo stesso assetto attico. Tra i pali Maignan, protetto qualche metro più avanti da Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo insieme a Fofana ci sarà Reijnders mentre Pulisic, Morata e Leao saranno i trequartisti dietro a Abraham.

Video Fiorentina The New Saints (2-0)/ Gol e highlights: ci pensa Adli! (Conference League 3 ottobre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA MILAN

Adesso c’è interesse attorno alle quote per le scommesse della diretta Fiorentina Milan. La squadra di casa mantiene un segno 1 suoi 3.20. La vittoria dei rossoneri, considerando tutto, è data a 2.15 mentre la X del pareggio la troviamo a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è dato a 1.85 contro Under a 2.10 alla stessa soglia degli avversari.