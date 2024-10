DIRETTA FIORENTINA THE NEW SAINTS: IMPEGNO ABBORDABILE!

Eccoci all’appuntamento con la diretta Fiorentina The New Saints, sfida attesa che alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre vale per la prima giornata di Conference League 2024-2025. Finalmente è arrivato il momento di vivere anche questa competizione, di cui la squadra viola è ormai protagonista: la Fiorentina infatti gioca per la terza stagione consecutiva in Conference League e punta la terza finale, volendo riscattare l’epilogo delle prime due che la vedevano partire con i favori del pronostico o comunque alla pari, ma che purtroppo si sono risolte in brucianti sconfitte prima con il West Ham e poi con l’Olympiakos.

Ora nella diretta Fiorentina The New Saints i viola, che in campionato stentano e sono reduci dal pareggio di Empoli, riprendono la marcia con un nuovo allenatore e giocano una partita che possiamo considerare affascinante, perché i gallesi del The New Saints li abbiamo spesso visti nei turni preliminari delle coppe nelle stagioni precedenti, ma ora finalmente hanno fatto il grande salto nel girone. Scopriremo presto quello che succederà in campo nella diretta Fiorentina The New Saints, mentre aspettiamo che si giochi possiamo sicuramente valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

FIORENTINA THE NEW SAINTS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Fiorentina The New Saints l’appuntamento in tv è riservato agli abbonati al satellite: la partita di Conference League sarà infatti trasmessa su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) o in alternativa Sky Sport 4K e Sky Sport 253, ma in ogni caso bisognerà essere clienti dell’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’applicazione Sky Go. La mobilità viene garantita anche dalla piattaforma Now Tv, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento per assistere alle immagini.

DIRETTA FIORENTINA THE NEW SAINTS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sicuramente Raffaele Palladino studia la diretta Fiorentina The New Saints avendo in mente un ampio turnover. In porta potrebbe tornare Pietro Terracciano, davanti a lui si candidano Matias Moreno e Martinez Quarta mentre sugli esterni potrebbero giocare Kayode sulla corsia destra e Biraghi su quella sinistra. Il modulo può restare infatti il 4-2-3-1 varato al Castellani: in mezzo al campo i titolari possono essere Mandragora e Richardson e allora in questo caso Adli può scalare a fare il trequartista centrale, stretto tra due esterni che sarebbero Ikoné e Riccardo Sottil con Beltran che avrebbe la maglia da prima punta.

Craig Harrison punta invece su un 4-3-3 nella diretta Fiorentina The New Saints: occhio al tridente nel quale segnano tanto in particolare gli esterni che sono Jordan Williams e Sion Bradley, ma in questa squadra gioca anche Ryan Brobbel che potrebbe avere una maglia da titolare al pari di McManus, che si gioca con Oteh lo slot da centravanti. A centrocampo dovremmo vedere Daniel Williams agire in compagnia di Leo Smith e Holden, qui la prima alternativa è rappresentata da Ben Clark; poi ecco una difesa nella quale Doforo può strappare la maglia di terzino sinistro a Redmond, a destra giocherà Daniels con Danny Davies e Bodenham che faranno i centrali a protezione del portiere Roberts.

QUOTE E PREVISIONI FIORENTINA THE NEW SAINTS

La squadra viola è clamorosamente favorita nella diretta Fiorentina The New Saints, come si evince dalle quote fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare solo 1,06 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, già con il segno X per il pareggio la vostra vincita arriverebbe a 11,00 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione del The New Saints, con questo bookmaker porterebbe in dote una cifra che ammonta alla bellezza di 20,00 volte l’importo investito sul piatto.