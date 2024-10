Video Leverkusen Milan che racconta un match dominato nel primo tempo dalla formazione tedesca. Nel corso dei primi 45 minuti un solo cartellino giallo, sventolato dal direttore di gara a Garcia. Da segnalare l’episodio al minuto 21. Rete annullata all’attaccante nigeriano Victor Boniface. Il centravanti stato bravissimo a calciare con grande freddezza all’angolino basso di destra sul cross di Frimpong ma il direttore di gara ha annullato tutto per fuorigioco. Grande occasione per il Leverkusen di portarsi in avanti nel corso del primo tempo.

Dopo aver dominato nettamente il primo tempo la formazione tedesca si porta in vantaggio con la rete firmata da Boniface. Assist del solito olandese Frimpong che poco più tardi si beccherà anche il cartellino giallo. Nel Milan la gara prende una svolta differente con l’ingresso di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo prima sfiora il gol di testa e poi aiuta la manovra nella conclusione di Theo Hernandez che spacca la traversa tentando la fortuna da fuori. Al termine dei 90 minuti vittoria per i tedeschi con il risultato di 1-0. Tra i protagonisti del match il portiere Maignan.

VIDEO LEVERKUSEN MILAN: IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, García (dal 36′ st Andrich), Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface (dal 36′ st Terrier). A disp.: Kovár, Lomb; Andrich, Arthur, Belocian, Hofmann, Mukiele, Palacios, Schick, Tella, Terrier. All.: Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (dal 34′ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão; Abraham (dal 17′ st Morata). A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah; Chukwueze, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Reti: al 6′ st Boniface

Ammonizioni:Garcia, Frimpong

VIDEO LEVERKUSEN MILAN: GOL E HIGHLIGHTS